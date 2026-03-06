Durante il Cento Carnevale d’Europa il convegno “La Grande Incertezza” sul futuro dell’agroalimentare
italiano.
Nel cuore delle iniziative culturali del Cento Carnevale d’Europa, il 27 febbraio 2026 si è svolto presso la
Pinacoteca Civica di Cento il convegno dal titolo “La Grande Incertezza: minacce o opportunità che il sistema
agroalimentare italiano dovrà affrontare in questa fase di grandi sconvolgimenti globali”.
Accanto al clima festoso e partecipato della manifestazione, l’incontro ha offerto uno spazio di riflessione e
dialogo dedicato a uno dei settori strategici dell’economia italiana: l’agroalimentare.
In uno scenario internazionale caratterizzato da profondi cambiamenti economici, geopolitici e sociali,
l’appuntamento ha rappresentato un’occasione per interrogarsi sul futuro del sistema agroalimentare italiano
e sulle strategie necessarie per affrontare una fase di grande incertezza.
Al centro del dibattito una domanda cruciale: come trasformare le sfide globali in opportunità di sviluppo per
il sistema produttivo italiano? Dagli interventi è emersa la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni,
imprese e mondo produttivo, valorizzando le eccellenze della filiera agroalimentare e promuovendo una
visione condivisa capace di sostenere competitività e innovazione.
L’appuntamento ha così arricchito il calendario del Cento Carnevale d’Europa con un momento di
approfondimento dedicato ai grandi temi economici e produttivi che interessano il Paese, confermando il ruolo
della manifestazione anche come spazio di incontro e confronto.
L’iniziativa è stata promossa da Manservisi Eventi, che per il secondo anno consecutivo ha riportato a Cento
questo importante appuntamento di approfondimento, organizzato insieme ai partner storici con l’obiettivo di
favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanti della filiera agroalimentare.
Al tavolo dei relatori sono intervenuti Tassinari Vincenzo, docente di Marketing e Mercati Globali
all’Università La Bicocca di Milano, Colla Vincenzo, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna con delega a
Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale Università e Ricerca, Sindaco
Accorsi Edoardo, Comune di Cento e Manservisi Ivano e Riccardo, Manservisi Eventi
Il confronto è stato arricchito dagli interventi di importanti rappresentanti del mondo imprenditoriale e della
filiera agroalimentare: Amadori Denis, Amministratore Delegato del Gruppo Amadori; Biondi Claudio,
Vicepresidente Cantine Riunite e CIV e Presidente del Consorzio Lambrusco; Bonzagni Luca, Amministratore
Delegato Energy Intelligence; Brisigotti Domenico, Direttore Generale Coop Italia; Cremonini Serafino,
Presidente Assocarni e Vicepresidente Inalca S.p.A.; Cristiani Massimo, Presidente del Consorzio Patata
Italiana di Qualità Selenella; Gardini Maurizio, Presidente Confcooperative e Presidente Conserve Italia;
Moscatelli Maurizio, Amministratore Delegato Gruppo GranTerre; Dino Negrini, Amministratore Delegato
Gruppo Negrini; Rana Giovanni, Presidente Gruppo Rana; Zucchi Alessandro, Social Responsibility Manager
Gruppo Holding Pivetti.
L’ampia partecipazione e il livello degli interventi hanno confermato la rilevanza del tema e la necessità di
continuare a promuovere momenti di confronto e analisi sulle prospettive del sistema agroalimentare italiano.
CONVEGNO: “La Grande Incertezza” sul futuro dell’agroalimentare italiano.
Durante il Cento Carnevale d’Europa il convegno “La Grande Incertezza” sul futuro dell’agroalimentare