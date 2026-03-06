Durante il Cento Carnevale d’Europa il convegno “La Grande Incertezza” sul futuro dell’agroalimentare

italiano.

Nel cuore delle iniziative culturali del Cento Carnevale d’Europa, il 27 febbraio 2026 si è svolto presso la

Pinacoteca Civica di Cento il convegno dal titolo “La Grande Incertezza: minacce o opportunità che il sistema

agroalimentare italiano dovrà affrontare in questa fase di grandi sconvolgimenti globali”.

Accanto al clima festoso e partecipato della manifestazione, l’incontro ha offerto uno spazio di riflessione e

dialogo dedicato a uno dei settori strategici dell’economia italiana: l’agroalimentare.

In uno scenario internazionale caratterizzato da profondi cambiamenti economici, geopolitici e sociali,

l’appuntamento ha rappresentato un’occasione per interrogarsi sul futuro del sistema agroalimentare italiano

e sulle strategie necessarie per affrontare una fase di grande incertezza.

Al centro del dibattito una domanda cruciale: come trasformare le sfide globali in opportunità di sviluppo per

il sistema produttivo italiano? Dagli interventi è emersa la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni,

imprese e mondo produttivo, valorizzando le eccellenze della filiera agroalimentare e promuovendo una

visione condivisa capace di sostenere competitività e innovazione.

L’appuntamento ha così arricchito il calendario del Cento Carnevale d’Europa con un momento di

approfondimento dedicato ai grandi temi economici e produttivi che interessano il Paese, confermando il ruolo

della manifestazione anche come spazio di incontro e confronto.

L’iniziativa è stata promossa da Manservisi Eventi, che per il secondo anno consecutivo ha riportato a Cento

questo importante appuntamento di approfondimento, organizzato insieme ai partner storici con l’obiettivo di

favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanti della filiera agroalimentare.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti Tassinari Vincenzo, docente di Marketing e Mercati Globali

all’Università La Bicocca di Milano, Colla Vincenzo, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna con delega a

Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale Università e Ricerca, Sindaco

Accorsi Edoardo, Comune di Cento e Manservisi Ivano e Riccardo, Manservisi Eventi

Il confronto è stato arricchito dagli interventi di importanti rappresentanti del mondo imprenditoriale e della

filiera agroalimentare: Amadori Denis, Amministratore Delegato del Gruppo Amadori; Biondi Claudio,

Vicepresidente Cantine Riunite e CIV e Presidente del Consorzio Lambrusco; Bonzagni Luca, Amministratore

Delegato Energy Intelligence; Brisigotti Domenico, Direttore Generale Coop Italia; Cremonini Serafino,

Presidente Assocarni e Vicepresidente Inalca S.p.A.; Cristiani Massimo, Presidente del Consorzio Patata

Italiana di Qualità Selenella; Gardini Maurizio, Presidente Confcooperative e Presidente Conserve Italia;

Moscatelli Maurizio, Amministratore Delegato Gruppo GranTerre; Dino Negrini, Amministratore Delegato

Gruppo Negrini; Rana Giovanni, Presidente Gruppo Rana; Zucchi Alessandro, Social Responsibility Manager

Gruppo Holding Pivetti.

L’ampia partecipazione e il livello degli interventi hanno confermato la rilevanza del tema e la necessità di

continuare a promuovere momenti di confronto e analisi sulle prospettive del sistema agroalimentare italiano.

