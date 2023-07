COPPARO: Aggredisce i Carabinieri dopo essere stato scoperto con piante di marijuana in casa. Un arresto

Nella notte tra l’8 e il 9 luglio, a Copparo, un uomo si è reso protagonista di un episodio quantomeno singolare. Era notte fonda quando, per essere intento in una accesa discussione a toni alti con dei vicini di casa, questi allertano i Carabinieri della Compagnia di Copparo.

Giunti sul posto per dirimere la lite, come spesso accade nell’ambito del normale servizio, i militari dell’Arma però scoprono che l’uomo, in casa, possedeva delle piante di marijuana trovandosi, di conseguenza, costretti ad intervenire per sequestrarle e procedere nei suoi confronti, essendo le stesse detenute senza le autorizzazioni previste dal Testo Unico in materia di stupefacenti. Ma è proprio in quel momento che l’uomo, S.C. 45enne italiano, vistosi sequestrare le piante, decide di scagliarsi contro i Carabinieri i quali, dopo aver fronteggiato l’aggressione, lo traggono in arresto.

Per essersi opposto ai militari dell’Arma, l’uomo ora dovrà rispondere di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e l’uomo rinviato a giudizio direttissimo.

