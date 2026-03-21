Copparo. Celebrato il precetto pasquale della Compagnia dei Carabinieri.

Nel pomeriggio dello scorso 20 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Copparo, nella cornice della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, hanno celebrato il Precetto Pasquale. Un rito particolarmente sentito dai militari dell’Arma, condiviso con le istituzioni e la comunità. Alla Santa Messa, officiata dal cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, don Luca Giuliani, insieme al parroco don Daniele Panzeri hanno partecipato il vicesindaco di Copparo Bruna Cirelli, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Fiammanti, il Comandante della Polizia Locale dell’Unione “Terre e Fiumi” Giulio Sinchetto, rappresentanti delle sezioni copparesi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie.

Al termine della funzione religiosa, il Cappellano Militare ed il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo, Maggiore Alessandro Volpini, hanno ringraziato i rappresentanti delle istituzioni locali intervenuti per aver condiviso un momento di preghiera e di riflessione in occasione delle prossime festività pasquali. Non è mancato un pensiero rivolto ai militari dell’Arma caduti nell’adempimento del proprio dovere.

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