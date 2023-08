COPPARO: Controlli dei Carabinieri e dei Reparti Speciali nel copparese

Nella mattinata del 18 agosto i Carabinieri delle Stazioni di Tresigallo, di Ro Ferrarese, del Nucleo Radiomobile di Copparo, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna e della Stazione Forestale di Ferrara, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio, al fine di contrastare gli illeciti in materia di igiene e ambiente, nonché per prevenire i reati di tipo predatorio.

I militari hanno scoperto una discarica abusiva tenuta da un ventiseienne, residente nel copparese. Il luogo, un’area di mille e cinquecento metri quadri adiacente ad un’abitazione, veniva usato come deposito per cinque camper, che sono stati rinvenuti parzialmente demoliti e privi di alcuni pezzi. Tale condotta costituisce una violazione al testo unico sull’ambiente, di cui ora l’uomo, dopo essere stato denunciato dai militari alla Procura della Repubblica di Ferrara, dovrà rispondere. I Carabinieri hanno anche provveduto a porre sotto sequestro l’intera area adibita a discarica, nonché i resti dei cinque camper depositati. A carico del denunciato è stata anche accertata la sussistenza di un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità estensi, a cui l’uomo non ha ottemperato.

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna hanno operato verifiche su alcune attività di somministrazione di alimenti, trovando tutto in regola, mentre i controlli sulle strade hanno consentito di identificare venti persone e diciassette veicoli ritenuti di interesse operativo, nonché di verificare la posizione di altre sei persone destinatarie a vario titolo di misure restrittive della libertà.

PORTUENSE: continuano i controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sanzioni amministrative e segnalazioni.

I Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni Carabinieri di Portomaggiore, Argenta, Migliarino, Ostellato e Massafiscaglia, hanno dato corso a servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati durante il ponte ferragosto e l’ultimo fine settimana, finalizzato a prevenire eventuali turbative dell’ordine pubblico legate alla c.d. “movida”, a contrastare i reati in materia di stupefacenti ed i reati in genere. Questa volta, i militari si sono concentrati nei comuni di Portomaggiore, Argenta e Fiscaglia dove hanno eseguito accurati controlli a carico di n. 34 esercizi commerciali, n. 37 persone sottoposte a misure, n. 300 persone ritenute di interesse operativo, 100 veicoli ed elevate n. 12 sanzione amministrativa, per violazioni c.d.s..

Il bilancio è di 11 persone denunciate all’Autorità giudiziaria, una donna straniera non ottemperante all’Ordine del Questore di Ferrara di lasciare lo Stato italiano, tre soggetti irregolari sul territorio nazionale, altri tre che si sono rifiutati di esibire i documenti di identificazione ed un uomo trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,90 Gl, al quale è stata ritirata la patente di guida.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Compagnia portuense hanno segnalato alla Prefettura di Ferrara nr. 5 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ad uno dei quali è stata ritirata anche la patente, poiché sorpreso alla guida di autovettura, ed elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 102,00 ad un uomo per ubriachezza molesta.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...