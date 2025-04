Copparo. Controlli straordinari dei Carabinieri in tutto il territorio: denunce, contravvenzioni al Codice della Strada e segnalazioni per uso personale di droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Copparo hanno dato luogo ad un servizio straordinario di controllo del territorio allo scopo di prevenire i reati comuni ed aumentare la vigilanza dei centri abitati, soprattutto durante la notte.

Le operazioni, che hanno visto impegnati i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia copparese, hanno riguardato in particolare i centri cittadini di Copparo, Berra, Ro Ferrarese, Tresignana e Jolanda di Savoia ove numerosi sono stati i controlli: oltre 50 persone identificate, 43 automezzi fermati, e 4 gli esercizi commerciali ispezionati.

Molteplici le contravvenzioni al C.d.s. contestate: a due persone è stata ritirata la patente di guida perché a bordo delle proprie autovetture in piena notte sfrecciavano ad alta velocità ed effettuavano sorpassi in prossimità di incroci pericoli. Mentre un automobilista 48enne è stato denunciato alla Procura estense poiché trovato alla guida con tasso alcolico pari a quasi il triplo del limite consentito e di conseguenza gli stata immediatamente ritirata la patente.

È stato invece segnalato alla Prefettura estense un trentenne controllato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e trovato in possesso alcune dosi per uso personale di hashish e cocaina sequestrate per le successive analisi di laboratorio.

I Carabinieri, continuano a invitare i cittadini a collaborare, segnalando tempestivamente al NUE 112, qualsiasi veicolo o comportamento sospetto, per contribuire a mantenere alta l’attenzione nell’ottica di una sempre proficua “SICUREZZA PARTECIPATA” che vede anche i privati membri attivi del sistema sicurezza.

