Copparo. Denunciato papà 39enne per furto di due bici per bambini.

La scorsa settimana, la titolare di un negozio del centro di Copparo aveva presentato una denuncia per il furto di due biciclette dall’interno del suo negozio. La scoperta dell’ammanco era avvenuta poche ore dopo l’esposizione all’esterno della vetrina lungo la galleria commerciale. Si tratta di due biciclette da bambino del valore complessivo di alcune centinaia di euro, sicuramente facilmente asportabili con un gesto rapido.

I carabinieri della stazione di Copparo, allertatati dalla titolare, si erano quindi presentati per eseguire il sopralluogo e acquisire i filmati di video sorveglianza presenti nei pressi del negozio, riuscendo a ricostruire rapidamente i fatti. Dalle immagini emergeva che una famiglia residente copparese, composta da marito moglie e due figli piccoli, si era concentrata attorno alle due biciclette fingendo il loro interesse all’acquisto. Improvvisamente però, i due bimbi si erano messi in sella alle stesse bici ed avevano pedalato lungo il corridoio fino all’esterno della galleria commerciale dove il padre, furtivamente, le aveva caricate nel bagagliaio della sua auto, allontanandosi con tutta la famiglia dal parcheggio del negozio.

Le indagini dei Carabinieri hanno quindi consentito in brevissimo tempo di dare un nome al volto del genitore immortalato dalla videosorveglianza: lo stesso, un 39enne del posto conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura estense per furto. Grazie inoltre alla perquisizione delegata, i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva presso l’abitazione dell’insospettabile famiglia.

Le biciclette sono state immediatamente recuperate e poste sotto sequestro, in attesa di procedere alla loro restituzione, in favore della titolare del negozio che ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti ai carabinieri per la tempestività e la buona riuscita del loro intervento. #NOIPOSSIAMOAIUTARVI!

Goro (FE). Arriva il nuovo comandante alla Stazione di Goro: è il Maresciallo Giusy Esposito.

Da oggi 17 settembre a guidare gli uomini e le donne della Stazione Carabinieri di Goro c’è il Maresciallo Giusy Esposito, 29enne di origini campane.

Muove i primi passi nell’Arma dei Carabinieri nel 2016, frequentando il corso formativo per Carabinieri alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, al cui termine è stata trasferita, con i tanto desiderati alamari al collo, presso la Stazione Carabinieri di Milano Vigentino. Nel 2022, vincitrice di concorso, inizia il triennio formativo presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, terminando lo scorso luglio con il conseguimento della laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza presso l’Università di Firenze e il grado da Maresciallo. La prima destinazione nel ruolo ispettori è proprio nella città estense, presso la Stazione Carabinieri di Ferrara – Corso Giovecca, reparto da cui è stata chiamata per la guida della Stazione di Goro.

Nella mattinata odierna, presso il Municipio, si è svolto il tradizionale saluto del Sindaco Marika Bugnoli alla neo comandante, accompagnata dal Capitano Lucilla Esposito, Comandante della Compagnia di Comacchio.

Il primo cittadino a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Goro, ha voluto rivolgere un sincero e caloroso benvenuto, con l’auspicio di un cammino ricco di soddisfazioni, collaborazione e fiducia reciproca. “Siamo certi – ha dichiarato il primo cittadino – che il Maresciallo Giusy Esposito, con il suo percorso professionale e formativo, saprà offrire un contributo prezioso alla sicurezza e alla serenità del nostro territorio. La sua presenza rappresenta un segnale importante di continuità e vicinanza dello Stato alla nostra comunità.”

