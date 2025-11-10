Copparo e Riva del Po (FE). Controlli dei Carabinieri straordinari nel fine settimana: denunciate tre persone.

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Copparo hanno messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di attività illecita, con particolare attenzione ai furti in abitazione e ogni altro tipo di reato cd. predatorio. Il dispositivo ad alto impatto è stato integrato con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, per gli specifici controlli nel settore.

Le attività svolte nel territorio di Copparo-Riva del Po hanno portato alla denuncia di 3 persone alla Procura estense e alla contestazione di illeciti amministrativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare:

il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara ha sospeso temporaneamente un’attività di ristorazione della zona, segnalando inoltre il titolare alla Procura estense e sanzionandolo per circa 4mila Euro per mancanza del documento di valutazione dei rischi e per alcune irregolarità connesse al sistema antincendio;

un 19enne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché a seguito di una perquisizione personale e del veicolo su cui viaggiava, è stato trovato con un’arma impropria nel cruscotto dell’auto, immediatamente sequestrata;

una 38enne alla guida della propria autovettura è stata trovata con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge, facendo scattare una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente di guida.

Nel corso delle operazioni sono state complessivamente controllate 54 persone, 37 autoveicoli e 2 esercizi pubblici.

Comacchio (FE).Weekend di controlli serrati dei carabinieri: denunce e segnalazioni al Prefetto per uso personale di droga.

Lo scorso fine settimana ha visto i Carabinieri della Compagnia di Comacchio impegnati in un’intensa attività di controllo del territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, nelle zone residenziali e lungo le principali località del litorale.

L’attività di perlustrazione sul territorio lagunare ha portato alla denuncia di 2 persone alla Procura estense, nonché a due segnalazioni per uso di stupefacenti alla locale Prefettura, in particolare:

a Lido Nazioni un 25enne è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta, dopo essersi introdotto all’interno di un camping della zona. I militari dopo averlo bloccato e identificato lo hanno denunciato per il reato di furto, mentre la bicicletta è tornata al legittimo proprietario;

un 60enne che percorreva a piedi la S.S. 309 Romea è stato controllato e trovato con un coltello a serramanico nella tasca del giubbotto, senza saperne giustificare il possesso. Per l’uomo è scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato immediatamente sequestrato;

a Porto Garibaldi un 30enne e un 20enne sono stati controllati e trovati in possesso di una modica qualità di hashish destinata ad un uso personale. I due, pertanto, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

