Copparo (FE). Controlli dei Carabinieri all’autostazione: due denunce per resistenza a pubblico ufficiale e una segnalazione per droga.

Lo scorso martedì i Carabinieri della Compagnia di Copparo, nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio e in particolare nella stazione delle autolinee extraurbane, hanno denunciato due gemelli 18enni per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato sempre uno di loro per uso personale di droga.

La vicenda, culminata con la denuncia dei due ragazzi, trae origine da un controllo degli occupanti di un autobus sulla quale viaggiavano studenti di ritorno dalla scuola. I due, alla richiesta di fornire i documenti da parte dei militari, si rendevano protagonisti di una immotivata reazione, cercando in ogni maniera di impedire il regolare svolgimento delle attività di controllo e di turbare la tranquillità dei restanti passeggeri. I Carabinieri, insospettiti da tale reazione, hanno voluto approfondire con una perquisizione personale che permetteva di rinvenire occultata in una scarpa di uno dei due ragazzi, una dose di hashish. Al termine delle formalità per i due 18enni è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per uno di loro si è aggiunta una segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

COMACCHIO (FE). Una mattinata da carabinieri: gli alunni della scuola “Fattibello” protagonisti alla caserma Scantamburlo.

Nella mattinata appena trascorsa, nell’ambito delle iniziative organizzate per la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Fattibello” di Comacchio sono stati ospiti nella caserma “Scantamburlo”, cuore pulsante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, per vivere un’esperienza emozionante e ricca di curiosità: diventare “Carabinieri per un giorno”.

Ad accoglierli il Comandante della Compagnia, del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Comacchio e del Nucleo Forestale, insieme ad una rappresentanza di Carabinieri che hanno mostrato concretamente ai giovani come l’Arma protegga ogni giorno cittadini, territorio e ambiente.

Per l’occasione si sono trasformati in piccoli investigatori, simulando un’indagine sul furto di una bicicletta, raccogliendo indizi come veri professionisti. Il Nucleo Forestale li ha guidati alla scoperta del materiale sequestrato durante la lotta ai reati ambientali, stupendo gli studenti con storie e casi realmente affrontati. Grande entusiasmo anche a bordo della gazzella del Radiomobile, dove tra radio, lampeggianti e strumenti operativi hanno toccato con mano cosa significhi pattugliare le strade.

Molto sentita dai ragazzi è stata anche la parte dedicata alla divisa e ai simboli dell’Arma: gli alunni hanno potuto porre domande su uniformi, gradi, equipaggiamento e sul significato del servizio che i Carabinieri svolgono con disciplina e dedizione, 365 giorni l’anno.

Occhi spalancati, sorrisi e mani sempre alzate: la curiosità dei giovani protagonisti ha riempito la caserma di energia e buonumore, rendendo l’incontro un momento di crescita e vicinanza tra cittadini e istituzioni.

Una mattinata che resterà impressa nel cuore e nella memoria dei bambini, celebrando i valori della legalità, del rispetto e della sicurezza.

