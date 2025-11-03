Copparo (FE): Recuperata refurtiva: 44enne denunciato per ricettazione dai Carabinieri.

Nella mattinata del 29 ottobre i Carabinieri della Stazione di Copparo coadiuvati dal locale Nucleo Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne per ricettazione, porto abusivo di armi e possesso di strumenti atti all’effrazione.

A seguito di una segnalazione al 112 di un veicolo uscito fuori strada nelle campagne del Copparese, i militari accertavano in loco che il conducente si era dato alla fuga e all’interno dell’autovettura era presente diverso materiale di dubbia provenienza, in particolare oggetti in rame.

Le immediate ricerche poste in essere dai militari permettevano di rintracciare il 44enne che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di numerosi monili in oro e oggetti di valore risultati provento di furti avvenuti nei giorni precedenti nelle Province di Ferrara e Modena.

L’uomo inoltre aveva con sé vari coltelli a serramanico e strumenti atti all’effrazione, ed è stato di conseguenza segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Codigoro (FE): scoperto market della droga in casa: arrestato 22enne dai Carabinieri.

Nella notte dello scorso 31 ottobre i militari della Stazione Carabinieri di Codigoro hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute nell’abitazione di famiglia.

I movimenti sospetti del ragazzo non sono passati inosservati ai militari di Codigoro, che hanno voluto vederci chiaro e approfondire. Proprio nella notte di “Halloween” i militari hanno deciso di entrare in azione presentandosi presso l’abitazione del 22enne, dove, dopo aver svolto un’accurata perquisizione, hanno avuto conferma di quanto sospettato. Infatti hanno scovato all’interno del garage adiacente all’abitazione 1.5 kg di marijuana, mentre nella stanza del ragazzo è stata trovata una dose di hashish, una di ecstasy e tutto il materiale occorrente per il confezionamento e la pesatura.

I Carabinieri dopo aver sequestrato tutto lo stupefacente, hanno dichiarato in arresto il 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio e come disposto dalla Procura estense, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.

