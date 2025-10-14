Copparo (FE). Scoppia la rissa al centro commerciale “I Pioppi”. Denunciate 4 persone.

Lo scorso sabato, i Carabinieri della Compagnia di Copparo, intervenuti per sedare una rissa avvenuta all’interno del Centro Commerciale “I Pioppi”, hanno denunciato 4 persone alla Procura estense, al termine della ricostruzione della vicenda.

In un tranquillo sabato pomeriggio, tra il via vai di gente che affolla il Centro Commerciale “I Pioppi”, si è consumata una rissa tra un gruppetto di persone che aveva cominciato ad insultarsi già all’esterno, nei pressi dell’autostazione. Da una parte vi era un 50enne con moglie e figlio 25enne a bordo di un’auto, dall’altra due amici di 20 e 28 anni a bordo di un’altra. Ripartiti a bordo dei propri mezzi, si sono inseguiti minacciandosi reciprocamente, terminando la corsa proprio nei pressi del centro commerciale. Una volta scesi dalle rispettive auto sono spuntati fuori dei bastoni con i quali hanno cominciato a colpirsi a vicenda e a danneggiare le rispettive auto. Il parapiglia è continuato nei pressi del bar presente in galleria, tra il fuggi fuggi degli avventori. Tra questi solo un uomo, che è stato spinto a terra senza particolari conseguenze, ha tentato di far cessare la rissa, poi completamente sedata con l’arrivo di due pattuglie della Compagnia di Copparo. Gli immediati accertamenti svolti, consistiti in particolare nel raccogliere le testimonianze e visionare le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nel centro commerciale, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e denunciare così 4 soggetti (50, 28, 25 e 20 anni) alla Procura della Repubblica di Ferrara, per rissa aggravata.

COMACCHIO, MESOLA E GORO (FE): controlli a tappeto durante il week end: denunce e segnalazioni per droga.

Fine settimana di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, impegnati nelle ore serali e notturne tra l’11 e il 12 ottobre in un servizio di controllo a largo raggio nei Comuni di Comacchio, Mesola e Goro.

L’attività, mirata a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza sulle arterie stradali, ha portato a 4 denunce alla Procura estense e 2 segnalazioni alla Prefettura, in particolare:

a Lido di Spina, due uomini sono stati sorpresi all’interno di un ristorante chiuso al pubblico, dove si sono introdotti senza alcuna autorizzazione. Uno di loro, inoltre, aveva con sé un coltello a serramanico. L’arma bianca è stata sequestrata, e per i due è scattata una denuncia per violazione di domicilio, mentre per il proprietario del coltello se ne è aggiunta una seconda per porto di oggetti atti ad offendere;

a Porto Garibaldi, il conducente di un’autovettura è stato sorpreso con un coltello nella propria disponibilità, che è stato immediatamente sequestrato e quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere;

sulla Statale Romea, un automobilista è stato fermato dopo aver provocato un lieve incidente e, sottoposto ai controlli, è risultato aver bevuto oltre il limite consentito dalla legge. Analoga situazione per un giovane di Mesola, anch’egli trovato alla guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono stati denunciati, con l’aggiunta del ritiro della patente di guida.



Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura competente due ragazzi trovati in possesso di stupefacente per uso personale.

