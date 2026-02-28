Copparo. Rissa a bordo dell’autobus di linea: denunciati 3 studenti dai Carabinieri.

Lo scorso 27 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Copparo hanno denunciato un 18enne e due minorenni (16 e 17 anni), tutti studenti, per rissa e interruzione di pubblico servizio in concorso, a seguito di un episodio di violenza verificatosi lo scorso 6 febbraio a bordo di un mezzo di linea, durante il tragitto di ritorno da scuola verso casa.

I tre giovani avevano già in precedenza disturbato i passeggeri di quella linea: fumando all’interno, danneggiando i sedili, bestemmiando e ascoltando musica ad alto volume, rifiutandosi inoltre di adeguare le proprie condotte al rispetto degli altri passeggeri.

In quest’ultima occasione però, il comportamento dei tre studenti è degenerato in una rissa particolarmente accesa, che ha costretto l’autista a fermare la corsa e a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Proprio il tempestivo intervento della pattuglia della Stazione di Copparo, ha permesso di sedare la rissa e raccogliere tutte le testimonianze dei passeggeri, supportate dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza di cui l’autobus è dotato, per far luce sulla vicenda.

Pertanto i tre ragazzi sono stati denunciati per rissa e interruzione di pubblico servizio alla Procura della Repubblica di Ferrara e alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna.

Jolanda di Savoia. Lasciano i loro 6 cani in condizioni di abbandono: coppia denunciata dai Carabinieri.

Lo scorso 25 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Jolanda di Savoia hanno denunciato un 70enne e una 50enne per maltrattamento e abbandono di animali, poiché le condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano i loro 6 cani erano inadeguate.

Qualche giorno fa i Carabinieri di Jolanda, dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante il possibile stato di abbandono di alcuni animali, presso l’immobile di una coppia residente in una regione limitrofa, hanno voluto vederci chiaro svolgendo sopralluoghi e verifiche con l’ausilio del personale dell’AUSL di Ferrara (Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche).

Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di stress e grave sofferenza degli animali, costretti a sopravvivere in un contesto igienico-sanitario non adeguato: quattro cani meticci di piccola taglia erano legati a catene così corte da impedire loro persino di raggiungere la ciotola, mentre altri due cani di taglia maggiore, erano rinchiusi in un recinto improvvisato, la cui pulizia risaliva ormai a diverso tempo fa.

Pertanto considerata la situazione complessiva di tenuta, i due coniugi sono stati denunciati alla Procura estense per maltrattamento e abbandono di animali, mentre tutti i cani sono stati trasferiti presso le strutture della Lega del Cane di Ferrara per le cure del caso.

