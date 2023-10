COPPARO: Servizio straordinario di controllo del territorio con i Reparti Speciali

Nella giornata del 26 ottobre i militari della Compagnia di Copparo (FE), coadiuvati da personale NAS Bologna e i Carabinieri Forestali di Ferrara hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel territorio copparese.

Sono state ispezionate alcune Aziende Agricole, per verificare il rispetto delle normative sui fitofarmaci, contestando una sanzione amministrativa di € 260,00 per il mancato rispetto delle norme sulla custodia, in quanto non erano detenuti in appositi locali.

Il controllo ha interessato anche diversi esercizi pubblici del territorio ed un bar è stato sanzionato per non aver rispettato la normativa relativa alla documentazione di autocontrollo aziendale, contestando una sanzione amministrativa di € 2.000.

Durante la giornata sono state svolti mirati controlli alla circolazione stradale, nelle arterie di maggior traffico, identificando 32 persone e controllando 21 veicoli, riscontrando una infrazione al C.d.S. con ritiro di patente di guida.

