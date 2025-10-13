  • Lun. Ott 13th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Coppia d’Oro edizione 2025 il vincitore è il ” Pane” di Michele Casari – a Bondeno

DiGiuliano Monari

Ott 13, 2025
Post letto da: 197

La Coppia d’Oro edizione 2025 ha una vincitore: è il panificio “Il Pane” di Michele Casari, a Bondeno. Si è conclusa ieri sera (12.10) la competizione “amichevole” che metteva in gara le Coppie di Pane più rappresentative della tradizione nel territorio matildeo. L’evento vede Confcommercio, il Comune di Bondeno e l’Associazione Panarea2 uniti nella promozione convinta e congiunta dell’Arte Bianca.”Un percorso di valorizzazione e promozione dell’Arte bianca nel quale crediamo – commenta Massimo Sgarbi, delegato per la sede Confcommercio a Bondeno – i negozi di vicinato rappresentano davvero la nostra identità. Un ringraziamento  per la sua preziosa collaborazione, all’onnipresente Eros Tartari ed a Alberto Succi, vicepresidente nazionale di Federcarni, componente della giuria tecnica”. 

A garantire il pieno supporto istituzionale la presenza – alla serata inserita a pieno titolo nell’ambito della Fiera d’Ottobre – del primo cittadino Simone Saletti: ” Un onore poter premiare artigiani che con grande passione portano avanti una tradizione che è uno scrigno di storia che continua a raccontare il legame tra i prodotti della nostra terra e della nostra tavola, regalandoci un prodotto – come la Coppia di Pane – che ci invidiano nel mondo”. La giuria tecnica attraverso un severo disciplinare ha giudicato al primo posto appunto il panificio “Il Pane” di Michele Casari che per la cronaca si era aggiudicato anche l’edizione del 2023.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
Ferrara. Aggredisce la madre e poi si oppone alle operazioni dei carabinieri: arrestato per resistenza.
Ott 13, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Fratelli d’Italia, presenterà un ODG a tutela della Stampa Locale, attaccata dal sindaco Accorsi
Ott 13, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO – 2025
Ott 13, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca