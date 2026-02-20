  • Ven. Feb 20th, 2026

Cronaca

CORSI IAL: NUOVA STAGIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. CORSI E ORIENTAMENTO AL LAVORO A BONDENO

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Feb 20, 2026
La nuova stagione della formazione professionale si è aperta con l’inizio dell’anno, all’insegna di una serie di corsi che sta incontrando buoni riscontri in termini di partecipazione e offrendo alle persone che sono alla ricerca di un’occupazione di farlo nel modo migliore. Nei giorni scorsi, la sala 2000 ha ospitato nei suoi locali adibiti a cucina un corso di ristorazione rivolto ad un’utenza inclusa nel programma “Gol” (Garanzia occupabilità lavoratori). «La sala 2000, come la sede di Ial situata in via Goldoni – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri – sono luoghi di formazione professionale che si rivolgono a vari target. La collaborazione con Ial sta consentendo a molte persone, dai giovani agli ultracinquantenni, di migliorare le proprie competenze informatiche, spendibili sul lavoro e nella vita quotidiana (come l’uso dello Spid, l’identità digitale, o la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico). In prospettiva – prosegue il sindaco Saletti – accanto ai corsi di ristorazione o informatica, puntiamo ad avere nuovamente presenti a Bondeno corsi di meccanica, meccatronica e di saldatura 4.0, che sono particolarmente richiesti dalle aziende del territorio». In quanto al partner principale della formazione sul territorio: «Il nostro progetto si occupa di riqualificazione e orientamento al lavoro di persone che rischiano, viceversa, di rimanere inoccupate. Nello specifico il corso della sala 2000 – spiega il direttore di Ial Emilia-Romagna, Davide Bergonzini – è mirato a fornire elementi culturali e pratici relativamente alla ristorazione. Il corso, che si compone di 70 ore con formazione sul campo seguita dallo chef Nicola Ferrari, presenta anche una parte teorica con lezioni sull’Haccp e sulla sicurezza del lavoro».   

