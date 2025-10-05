Corso propedeutico alla difesa personale – dal 07.10 al 09.12 con il patrocinio di Confcommercio

Imparare a difendersi con le arti marziali: Si terrà a cadenza settimanale (ogni martedì) dal 7 ottobre fino al 9 dicembre, il “Corso propedeutico alla difesa personale”per mezzo di tecniche di Ju Jitsu. Il corso, aperto a tutti, è tenuto dal maestro Davide Conti (cintura nera 8° Dan) si concentrerà a fornire in maniera semplice e concreta i primi approcci e le tecniche di base per la difesa personale. “Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro “Corso propedeutico alla difesa personale per mezzo di tecniche di Ju Jitsu” – spiega Conti – è stato autorizzato a partecipare al progetto internazionale di prevenzione contro la violenza NOT WITH ME! (Non con me!) organizzato e divulgato dalla Federazione Tedesca di JU JUTSU (Deutscher Ju Jutsu verband)Questo progetto si compone di tre elementi fondamentali:

Consapevolezza del pericolo – la prevenzione (riconoscere ed evitare situazioni minacciose); Assertività (fuga o richiesta di aiuto); Difesa fisica (tecniche di difesa personale)”L’iniziativa, gratuita – ha il patrocinio di Federazione Sport Confcommercio Ferrara, del Comune di Ferrara e dell’ASI comitato provinciale – si terrà dalle 20.40 alle 21.40 presso la sede della ASD CSR Ju Jitsu, che organizza e promuove l’iniziativa, negli spazi di via Zucchini 23/C. E’ previsto altresì un piccolo contributo simbpolico che comprende anche una polizza infortuni. Per informazioni ed adesioni è possibile contattare il seguente numero 347.8933688.

