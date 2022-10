COSSARINI LUCA – PRIMO TRIATHLETA CENTESE ALLE HAWAII

Grandissima soddisfazione per il settore triathlon della Polisportiva Centese, sabato 8 ottobre Luca Cossarini ha portato a termine il World Championship a Kona alle Hawaii, con il tempo di 10:37:31:.

In pratica il campionato del mondo sulla distanza ironman ( 3,9 km nuoto, 180 km bici e 42 km di corsa) ed e’ stato il primo atleta centese a raggiungere questo traguardo.

Al via ca. 2800 atleti compresi i professionisti piu’ forti a livello mondiale; gli italiani in gara era in tutto 57.

D: Luca, che attivita’ svolgi?

R: ho studio di fisioterapia -osteopatia e sto conseguendo la seconda laurea in scienze motorie.

D: Da quando fai triathlon e quanto ti alleni?

R: ho iniziato a far triathlon nel 2008 e fino al 2010 solo sprint e olimpici per prendere confidenza con la disciplina, poi gradualmente mi sono portato sulle lunghe distanze. Durante il giorno riesco a gestire il lavoro e gli allenamenti, in pratica tutti i giorni, mentre la sera studio. Con Kona sono ben 17 gli ironman che ho portato a termine.

D: quali obbiettivi e quali aspettative?

R: Con l’approccio alle gare lunghe mi sono prefissato due obbiettivi: partecipare al campionato del mondo sulla distanza ironman alle – Hawaii e ottenere un tempo sotto le 9 ore.

Il primo e’ stato raggiunto mentre per il secondo ci sto provando, al momento il miglior risultato e’ di 9:13:.20: ottenuto a Victoria in Spagna nel 2019.

D: Come sei arrivato a Kona?.

R: Per poter partecipare all’Ironman alle Hawaii occorre ottenere una qualifica – slot- in una delle varie gare che si svolgono nel mondo. La qualifica l’ho ottenuta nell’ironman a Lanzarote nel 2020 .

D: raccontaci della gara a Kona e le tue impressioni?

La giornata e’ stata particolarmente calda e molto umida, l’oceano e’ stato clemente, mentre il percorso in bici e’ come sempre impegnativo causa il vento. La corsa ho dovuto gestirla con tranquillita’ perche’ , a causa del covid contratto a luglio, avevo ancora qualche strascico.

L’atmosfera che si vive a Kona e’ nettamente diversa rispetto a quelle che ho vissuto nelle altre prove. Qui e’ tutto portato al massimo , dalla partecipazione dal coinvolgimento, nulla e’ lasciato al caso; dalla zona cambio, partenza, arrivo, expo, pubblico, da vivere come l’apoteosi del triathlon. Qualcosa di indimenticabile.

D: prossimi impegni?

R: ora un po’ di riposo e recupero avendo corso ad agosto anche l’ironman di Maastricht; non ultimo che i costi per partecipare all’ironman alle Hawaii sono stati veramente alti.

Un imbocca al lupo per il tuo secondo obbiettivo.

