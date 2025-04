Costruzione punto posta e demolizione palestra: la Bocciofila Centese chiusa per 20 giorni

di Marco Cevolani

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio un’ordinanza che dispone la chiusura della Bocciofila Centese per 20 giorni, dal 7 al 27 aprile, fatto salvo ulteriori proroghe, “al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo e di danno altamente probabili, alle quali chiunque potrebbe essere seriamente esposto qualora non si impedisse l’utilizzo e l’accesso all’impianto sportivo in argomento durante il periodo sopra indicato” dati i lavori di demolizione dell’attigua palestra comunale che a quanto pare dureranno ben 20 giorni e infatti nell’ordinanza è scritto “presso il cantiere dei lavori di appalto sopra citati inizieranno e verranno realizzate, dal giorno 7 aprile 2025 e fino al giorno 27 aprile 2025, le opere di demolizione del suddetto capannone/palestra”.

Bocciofila Centese quindi chiusa sostanzialmente sine die, dato che si accenna ad una eventuale proroga, con buona pace delle varie attività che si svolgono, vale la pena infatti ricordare che già da tempo è stata chiusa la sala biliardi e la sala polivalente, quest’utlima che ospitava diversi gruppi sportivi fin dal post sisma.

I dirigenti sono rimasti spiazzati dato che inizialmente si parlava di una chiusura di pochi giorni e questa accelerata (l’ordinanza è stata pubblicata oggi) stona se si pensa che il cantiere è stato fermo inspiegabilmente diversi mesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...