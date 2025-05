“Creativi per natura: tanti eventi, spettacoli e laboratori al Giardino del Gigante, tra creatività e divertimento per tutti.”

“Con il ritorno della bella stagione è ripartito al Giardino del Gigante di Cento il progetto ‘Creativi per natura’, la ricca rassegna di iniziative all’aria aperta che si terrà tra il verde e le sculture in mosaico fino all’inizio dell’ autunno.

La vivace rassegna, giunta alla terza edizione, nasce dal bando per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di animazione del parco pubblico promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cento, e assegnato all’ associazione Tararì Tararera, specializzata nella promozione della lettura, in partenariato con l’ormai storica associazione Amici del Giardino del Gigante, nata nel 2008 proprio per proporre attività di valorizzazione della creatività e della socialità nel parco.

Forti del gradimento e del successo di pubblico dello scorso anno, i promotori annunciano una nuova edizione che coinvolgerà tanti ospiti creativi provenienti da vari ambiti – musica, teatro, letteratura, arti visive, illustrazione, narrazione, astronomia, ambiente – per fare del Giardino del Gigante un laboratorio aperto, denso di incontri ed esperienze capaci di coinvolgere tutte le età. Lo scenario è quello dell’opera d’arte ambientale progettata dall’ artista Marco Pellizzola per essere luogo di promozione e di incontro di arte, natura, musica, benessere, scienza. Tante, da aprile all’autunno, saranno dunque le possibilità di apprendimento e intrattenimento, di condivisione e di socialità.

Ai primi eventi, che si sono già svolti nel parco nelle scorse settimane – tra i quali la danza africana con Bruno Bruxtar, il pic-nic per la Pace del 25 aprile, il laboratorio creativo di Veronica Alemagna – seguirà domenica 25 maggio lo spettacolo per famiglie “Acqua che squilli, acqua che brilli” ideato appositamente per il parco dall’ attrice Francesca Pellizzola per sensibilizzare rispetto al prezioso valore dell’acqua. Lo spettacolo a ingresso gratuito inizierà alle ore 17:00 e sarà seguito da un divertente laboratorio creativo.

Per rimanere aggiornati sul programma e sui prossimi eventi si consiglia di consultare on line la pagina degli eventi del Comune di Cento e le pagine social delle APS promotrici.

Per iscriversi a laboratori o offrire la propria collaborazione come volontari e per info si può scrivere a icreatividelgigante@gmail.com.”

