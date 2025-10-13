CREDEM APRE AL PUBBLICO PALAZZO RUSCONI A CENTO

● Il 18 ottobre Credem aprirà alle visite Palazzo Rusconi a Cento,

dove sono conservate importanti opere dell’arte centese, da Guercino

ad Aroldo Bonzagni;

● l’istituto prosegue il costante lavoro di valorizzazione del patrimonio

artistico e culturale a favore della collettività aderendo alla terza

edizione dell’iniziativa “E’ Cultura” dell’Associazione Bancaria Italiana

(ABI) e dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

(ACRI), una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale.

Benedetto Gennari, Annunciazione, particolare, Cento,

Palazzo Rusconi, collezione Credem.

Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, apre al pubblico

Palazzo Rusconi a Cento. In occasione della terza edizione dell’iniziativa “E’ Cultura” (link), una

manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, inclusiva e intergenerazionale, promossa

dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio

Spa (ACRI), il 18 ottobre sarà possibile visitare Palazzo Rusconi, in Corso del Guercino 32 a Cento,

già sede storica della Cassa di Risparmio di Cento e oggi sede degli uffici di Credem.





All’interno dello splendido palazzo nel cuore della città ultimato nel 1766, si potranno ammirare,

nel salone di rappresentanza e in altri ambienti del piano nobile, opere rappresentative dell’arte

centese dal Seicento all’inizio del Novecento, da Guercino e i suoi nipoti, Cesare e Benedetto

Gennari, fino ad Aroldo Bonzagni.

Tale attività rientra nella strategia della banca di costante valorizzazione del patrimonio artistico e

culturale a favore della collettività, con l’obiettivo di ribadire la vicinanza al territorio anche

offrendo l’opportunità al pubblico di ammirare le migliori espressioni del talento italiano.

Le visite saranno accompagnate dal commento di Prisca Banzi, Clara Cavicchi, Odette D’Albo. Gli

ospiti potranno prenotare la visita registrandosi al seguente sito – link – e i visitatori saranno

comunque accolti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile

rivolgersi all’indirizzo e-mail: spaziocredem@credem.it.

Palazzo Rusconi e le sue collezioni

Il palazzo sorge lungo Corso del Guercino, nel pieno centro storico di Cento. L’elegante facciata impreziosisce

la principale arteria cittadina, spiccando tra quelle delle altre costruzioni per la sua monumentalità. Il

palazzo è stato costruito entro il 1766 per volontà di Giovanni Antonio Tavecchi, capitano delle truppe

pontificie, al quale si deve anche la commissione del sontuoso scalone d’onore. Nel 1806 l’edificio viene

acquisito dalla famiglia Rusconi, imprenditori nel commercio del rame e del ferro assurti in seguito al rango

di marchesi. A partire dal 1859 la Cassa di Risparmio di Cento apre gli sportelli al piano terra della dimora

storica, divenuta proprietà della banca nel 1878. Dalla metà degli anni settanta la Cassa di Risparmio di

Cento inizia ad acquistare ed allestire nelle sale del palazzo opere rappresentative dell’arte centese. Dal

2021, l’edificio e le preziose opere che custodisce sono entrate a far parte delle collezioni d’arte di Credem.

Il palazzo oggi ospita opere d’arte dal Seicento all’inizio del Novecento, da Guercino e i suoi nipoti, Cesare e

Benedetto Gennari, fino ad Aroldo Bonzagni, insieme ad opere pittoriche e scultoree di artisti successivi,

fino ad autori contemporanei

