CREDEM LANCIA COVERED BOND DA 500 MILIONI DI EURO

Il pricing finale rappresenta uno sconto pari a 85 bps rispetto

alla curva BTP

In data odierna, Credem ha perfezionato il collocamento di un Covered Bond di 500 milioni

di euro, all’interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (“OBG”), aggiornato in

data 6 aprile 2022, interamente assistito da mutui residenziali del Gruppo. I fondi raccolti

saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem.

Le OBG emesse, il cui rating atteso è pari a “Aa3” da parte di Moody’s e “AA” da parte di

Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,75%,

equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 22 punti base. La

data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 31 maggio 2022.

Nonostante l’elevato livello di offerta nella giornata odierna, Credem, considerando la

limitata finestra in vista della festività del prossimo giovedì (in Francia, Germania e Olanda),

è riuscita ad emettere il Covered Bond di durata 7 anni con un pricing finale a sconto di 85

bps rispetto alla curva BTP, a conferma dell’apprezzamento del profilo di credito della banca

da parte degli investitori.

Gli ordini sono stati superiori ai 500 milioni di euro. Il 65% dell’emissione è stato collocato

presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 35% presso investitori stranieri,

principalmente in Regno Unito (16%), Germania, Austria e Svizzera (7%), Francia (6%), Paesi

Nordici (5%) e Altri (1%).

Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 61%.

Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (36%).

L’emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da

Barclays, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Natixis ed UniCredit.

