CREDEMTEL (GRUPPO CREDEM), NEL PRIMO SEMESTRE 2023 RICAVI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO (+12,7% A/A)

● Ricavi semestrali complessivi, comprendendo le società partecipate, ad

oltre 20 milioni di euro (+11% a/a);

● nuovi contratti per la fornitura di servizi digitali per l’ottimizzazione dei

processi aziendali per 3 milioni di euro (+12% a/a).

Ricavi per oltre 18 milioni di euro (+12,7% a/a), utile lordo pari a 3,9 milioni di euro (+5,2% rispetto

a fine giugno 2022) ed un margine operativo lordo (Ebitda) di 5,2 milioni di euro (+3,7% a/a). Sono

questi i principali risultati conseguiti nel primo semestre 2023 da Credemtel, società del Gruppo

Credem guidata da Giancarlo Caroli, attiva nell’offerta di servizi digitali come fatturazione

elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per

migliorare i processi e le performance aziendali sia in termini di efficienza sia di sostenibilità.

Il giro d’affari complessivo, comprendendo anche le società partecipate Blue Eye Solutions Srl,

Andxor e SATA, registra invece ricavi per oltre 20 milioni di euro (+11% a/a), utile lordo pari a 4,5

milioni di euro (+7,7% rispetto al primo semestre 2022), margine operativo lordo (Ebitda) di 5,8

milioni di euro (+9,6% a/a) con un organico che si attesta a 172 persone (+1,1% a/a).

In particolare, i servizi di gestione elettronica documentale (GED) rappresentano oltre il 70% del

fatturato, trend in crescita anche per la sempre maggiore attenzione del mercato per la

digitalizzazione e la sostenibilità. I nuovi contratti sottoscritti dalla clientela per la fornitura di

servizi digitali per l’ottimizzazione dei processi aziendali sono pari a 3 milioni di euro (+12% a/a).

Nel corso del primo semestre 2023 Credemtel, con un aumento di capitale del 5%, è entrata nel

capitale sociale della startup Mynet S.r.l. Società Benefit che offre una piattaforma digitale con

un’applicazione per smartphone che ottimizza la comunicazione, migliora la gestione dei flussi di

lavoro e aumenta l’efficacia dei processi nelle organizzazioni aziendali. Nello specifico, questa

operazione ha l’obiettivo di far crescere la startup e proseguire nel percorso di investimento fino a

salire ad un 20% nei prossimi 2 anni, in linea con la strategia aziendale di puntare su startup

innovative nell’ambito del progetto di Corporate Venture Capital di Credem, tra i principali gruppi

bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo. Inoltre, la società ha siglato un accordo di

partnership tecnologica con Relatech, attraverso Mediatech (società del Gruppo Relatech), per

arricchire le soluzioni del Gruppo Credem per la sicurezza informatica (cyber security). Tale accordo

prevede l’implementazione da parte di Credemtel della soluzione ReSOC, suite di servizi e soluzioni

di sicurezza informatica del Gruppo Relatech, per aziende, istituzioni e pubblica amministrazione,

per prevenire possibili problemi di sicurezza ed intervenire in caso di attacco all’infrastruttura

informatica aziendale.

Ad oggi Credemtel conta 32 mila clienti tra diretti ed indiretti con un forte orientamento allo

sviluppo dei rapporti di collaborazione e sinergia con il contesto di riferimento (ecosistema) e

prosegue la sua politica di espansione e di sviluppo per continuare ad offrire servizi all’avanguardia

e migliorare l’efficacia e le performance delle aziende clienti.

La società quindi opera sul mercato attraverso le società partecipate:

● Blue Eye Solutions Srl, azienda specializzata in soluzioni per l’automazione dei processi (robotic

process automation) e soluzioni di intelligenza artificiale;

● Andxor, Pmi italiana che opera nel settore informatico ed offre alle imprese soluzioni e prodotti

per garantire l’integrità, l’autenticità e la disponibilità delle informazioni nel tempo;

● SATA, specializzata nello sviluppo di soluzioni software avanzate per le imprese come la

fatturazione elettronica e l’estrazione dati da documenti;

● MyNet, startup tecnologica che mette a disposizione dei clienti numerosi applicativi tra cui la

gestione delle chat interne, delle presenze, delle note spese e dei processi di inserimento, oltre

ai social network aziendali.

“Quando un’azienda acquista un nostro servizio non realizza solo un investimento, ma abilita un

percorso per esplorare il potenziale delle tecnologie digitali nel migliorare e rendere più efficaci i

processi amministrativi, gestionali e finanziari. Non è più solo un tema di innovazione, ma di

facilitare la nascita di nuove energie tra tutti gli stakeholder presenti in un’azienda per essere più

competitivi, resilienti, collaborativi e sostenibili, riducendo anche il consumo delle risorse del

pianeta”, ha dichiarato Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel. “In questo senso,

significativa è la nostra offerta per supportare le filiere produttive tramite una moderna

piattaforma di Supply Chain Finance, in sinergia con Credemfactor, e per proteggere le attività

imprenditoriali tramite servizi di cyber security, sfruttando i fattori distintivi del Gruppo Credem

nella gestione dei rischi e la collaborazione con Mediatech Srl, società del Gruppo Relatech, grazie

ad una partnership formalizzata nei mesi scorsi”, ha concluso Caroli.

Credemtel è la società del Gruppo Credem attiva da oltre 30 anni nell’offerta di Servizi Digitali,

progetti di Gestione Elettronica Documentale e Supply Chain Management. Nasce nel 1989 come

società del Gruppo che ha l’obiettivo di accompagnarlo nel percorso di digital transformation grazie

all’offerta di servizi digitali e la specializzazione in progetti di gestione elettronica documentale

