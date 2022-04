CREDEMTEL, NEL 2021 OLTRE 30 MILIONI DI EURO DI RICAVI (+16% A/A). FORTE EVOLUZIONE DELL’OFFERTA DIGITALE

Un 2021 in crescita sostenuta per Credemtel, società del Gruppo Credem guidata da Giancarlo Caroli, attiva nell’offerta di servizi digitali e nell’implementazione di progetti innovativi per accrescere le performance aziendali e lo sviluppo digitale delle imprese.

Nel dettaglio, il bilancio 2021 registra un utile netto pari a 5,6 milioni di euro in progresso del 16% rispetto al 2020 con una crescita del patrimonio clienti per i servizi digitali che passano dai 9.400 del 2020 ad oltre 10 mila a fine 2021. Si evidenzia inoltre un incremento dei documenti gestiti (oltre 1,3 miliardi, +10% a/a) e dei servizi di corporate banking interbancario che raggiungono quota 125 mila aziende servite. La società ha raggiunto nel 2021 ricavi per 30 milioni di euro (+16 a/a) con un margine operativo lordo di 9,3 milioni di euro (+17 a/a) ed un utile lordo di 7,4 milioni di euro (+20 a/a).

La solidità patrimoniale raggiunta da Credemtel è stata in grado di finanziare nuovi investimenti in tecnologia, il rilascio di nuove piattaforme digitali e l’incremento delle partecipazioni nelle aziende partner consentendo così il rafforzamento dell’ecosistema delle soluzioni offerte con oltre 6 milioni di euro di nuovi investimenti. In particolare nel corso del 2021 sono stati rafforzati gli investimenti in Blue Eye Solutions Srl, azienda specializzata in soluzioni per l’automazione dei processi (robotic process automation) e soluzioni di intelligenza artificiale e Andxor (Pmi italiana che opera nel settore IT ed offre alle imprese soluzioni e prodotti per garantire l’integrità, l’autenticità e la disponibilità delle informazioni nel tempo), che si affiancano all’investimento già realizzato in SATA (specializzata nello sviluppo di soluzioni software avanzate per le imprese come la fatturazione elettronica e l’estrazione dati da documenti).

Nel 2021 un forte focus è stato posto dalla società sull’innovazione con un progetto che punta allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali, oltre al supporto alle iniziative di corporate venture capital del Gruppo finalizzate all’investimento in startup e fintech che possano accrescere ulteriormente il valore generato dall’azienda. Sono stati inoltre rafforzati gli investimenti sulle Persone, con un organico che nel 2021 ha raggiunto oltre 150 persone, e sul potenziamento delle competenze con un intenso piano di formazione.

L’obiettivo per il 2022 è proseguire nell’ambizioso programma di crescita per supportare clienti e partner nell’adozione di servizi e soluzioni digitali agili ed aiutare gli operatori economici a superare le importanti sfide che presenterà il futuro, ampliando ulteriormente il ventaglio dei servizi offerti e rafforzando il modello di supporto alle imprese. Saranno inoltre sviluppate nuove soluzioni per supportare il finanziamento del capitale circolante (supply chain finance) in stretta sinergia con Credemfactor, società del Gruppo specializzata in servizi di factoring.

“Fare innovazione per Credemtel significa avere il coraggio di sviluppare nuove idee, investire in persone e soluzioni che semplificano i processi in diverse aree aziendali e facilitano l’accesso alla finanza” ha dichiarato Giancarlo Caroli, Direttore generale di Credemtel. “la nostra forza risiede nella capacità di fare lavorare insieme persone e tecnologia mettendo le relazioni e le informazioni al centro della strategia per la creazione del valore. La proattività al cambiamento e le interazioni tra tutti gli stakeholder di un’impresa sono ingredienti fondamentali per il progresso, il benessere , la sostenibilità finanziaria e ambientale dove anche il digitale deve fornire il proprio contributo”

