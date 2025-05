CVR ( comitato verifica ricostruzione) – a 13 anni dal terremoto in Emilia Romagna, la legge quadro nazionale del 18 marzo 2025 Nr. 40 in tema di ricostruzione post calamità non può dare le risposte alle nostre denunce , tuttora in gran parte inevase .

La legge quadro impone i tempi massimi di ricostruzione in 10 anni ed affida la gestione dei soldi pubblici erogabili alla figura del commissario straordinario e non più al sindaco come è stato nella ricostruzione post terremoto in Emilia Romagna.

La legge quadro pertanto sembra recepire le osservazioni che in più occasioni il CVR ha sollevato in decine di conferenze stampa , comunicati , incontri con le autorità preposte .

Ma le riposte più attese ovvero quale è la situazione delle decine e decine di esposti e segnalazioni depositate , non la può fornire le la legge quadro .

IL CVR ha presentato 140 Esposti di rilievo PENALE (Mude e Sfinge) alla Procura di Ferrara ;

abbiamo contezza di 36 archiviazioni penali;

abbiamo contezza di 7 condanne penali;

abbiamo contezza di 8 restituzioni di Denaro Pubblico;

abbiamo contezza di 4 rigetti delle pratiche Mude durante/dopo presentazione esposti

Denaro Pubblico recuperato, bloccato? :

Lo chiediamo alla Regione Emilia Romagna, ai Comuni interessati del alto ferrarese ed al Europarlamentare ed ex Governatore Bonaccini: che affermò alle IENE : “ … quando parliamo di soldi pubblici neanche un Euro deve essere distolto assolutamente …” .

VERIFICATO INOLTRE CHE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha emanato

il decreto n. 41 del 10 febbraio 2025 dal titolo :

Aggiornamento della composizione del Gruppo di Lavoro denominato “Affari Legali per il coordinamento e la gestione delle problematiche afferenti il contenzioso e le attività legali connesse alla ricostruzione post sisma 2012”, da ultimo ridefinito con Decreto n. 273 del 17 aprile 2024.

CHIEDIAMO A TREDICI ANNI DI DISTANZA DAL TRAGICO EVENTO :

alla procura di FERRARA lo stato degli esposti ancora inevasi che ci risultano ben 97 ; Ai sindaci del alto ferrarese e di Cento in particolare le motivazioni dei colossali ritardi nella ricostruzione pubblica e quanto costeranno ai contribuenti questi tempi biblici ; Alla Regione Emilia-Romagna , la mole del contenzioso legale tuttora in essere visto il decreto 41 recentemente emanato.

IL CVR invita la pubblica opinione a riflettere sulla ricostruzione post terremoto che così generosamente ha elargito centinaia di milioni per la ricostruzione di fienili o immobili rimasti inutilizzati, di cui molti non sarebbero stati coinvolti , mentre la Regione Emilia-Romagna è costretta oggi a “ riorganizzare “ la sanità per produrre risparmi sui fondi pubblici sempre più preziosi e necessari alla tutela della salute pubblica .

NON CI FERMEREMO

Per il CVR

Il presidente

MARCO MATTARELLI

