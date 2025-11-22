Spett.le stampa libera , si invia comunicato stampa con foto del CVR ( da sinistra : Baruffaldi , stevanin , Mattarelli Testa, Zaniboni ) . Si conta sulla Vostra collaborazione . Grazie . Marco Mattarelli

CVR ( comitato verifica ricostruzione) : il tempo è galantuomo.

Il CVR ha esaminato IL decreto regionale Nr. 390 del 30.7.2025 in cui la Regione Emilia Romagna certifica in 6.722.982 € ( 6,7 MILIONI di euro ) di una parte dei contributi post sisma revocati e da RESTITUIRE .

La Regione ha emanato un diluvio di 29.029 decreti in merito alla materia post ricostruzione ed la parola REVOCA CONTRIBUTI ricorre ben 1069 volte . Il numero contenziosi è di 408 .

Le Ordinanze regionali Nr. 19 del 4.9.2018 , NR. 8 del 26.3.2020 , Nr. 16 del 7.11.2023 riportano un totale di 620.000€ di spese legali sostenute dalla Regione per la materia ricostruzione .

Non abbiamo un dato certo sul totale dei MILIONI che si cercano di recuperare , ma nostre stime indicano tale cifra in almeno 100 MILIONI .

IL CVR ha presentato 140 Esposti di rilievo PENALE (Mude e Sfinge) per DECINE DI MILIONI alla Procura di Ferrara , ma da valutazioni fatte su altre provincie limitrofe stimiamo in un 20% le pratiche erogate senza controlli approfonditi ;

abbiamo contezza di 36 archiviazioni penali;

abbiamo contezza di 7 condanne penali;

abbiamo contezza di 8 restituzioni di Denaro Pubblico;

abbiamo contezza di 4 rigetti delle pratiche Mude durante/dopo presentazione esposti

Denaro Pubblico recuperato, bloccato? :

Lo RIchiediamo alla Regione Emilia Romagna, ai Comuni interessati del alto ferrarese ed al Europarlamentare ed ex Governatore Bonaccini: che affermò alle IENE : “ … quando parliamo di soldi pubblici neanche un Euro deve essere distolto assolutamente …” .

100 MILIONI è una cifra fondata ?

Ricordiamo che i SINDACI erano commissari straordinari della ricostruzione a cui era delegato il controllo e la concessione dei fondi .

Nel ALTO FERRARESE IL CVR è stato oggetto di denigrazione e scherno dai POLITICI TUTTI , che addirittura arrivarono a fare una comunicato congiunto contro il comitato a firma dei sindaci allora in carica ed anche di querele in particolare dal sindaco e dalla giunta dell’allora comune di Sant’Agostino per un Articolo firmato da uno dei nostri componenti ed pubblicato su un mensile locale .

IL Tribunale di FERRARA ha assolto e pertanto Ho chiesto al CVR di delegarmi all’azione legale di RICHIESTA DANNI che ovviamente verseremo alla Regione Emilia-Romagna oggi in difficoltà nel settore sanitario al punto di dover “ riorganizzare “ l’ospedale di CENTO .

Il tempo è galantuomo, il denaro pubblico finito .

IL CVR invita la pubblica opinione a riflettere sulla ricostruzione post terremoto che così generosamente ha elargito centinaia di milioni per la ricostruzione di fienili o immobili rimasti inutilizzati, di cui molti non sarebbero stati coinvolti , mentre la Regione Emilia-Romagna è costretta oggi a “ riorganizzare “ la sanità per produrre risparmi sui fondi pubblici sempre più preziosi e necessari alla tutela della salute pubblica .

NON CI FERMEREMO

Per il CVR

Il presidente

MARCO MATTARELLI

