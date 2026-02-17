CVR ( comitato verifica ricostruzione): sentenze , ordinanze, decreti e dati inconfutabili certificano milioni di euro pubblici recuperati, eppure c’è chi denigra . Cui prodest ?

IL CVR ( comitato verifica ricostruzione ) da statuto si occupa della tutela del denaro pubblico ed è per questo motivo che seguiamo ancora la ricostruzione post terremoto.

Ma evidentemente a qualche strano soggetto da fastidio .

In un nostro recente comunicato Abbiamo ricordato il decreto regionale Nr. 390 del 30.7.2025 in cui la Regione Emilia Romagna certifica in 6.722.982 € ( 6,7 MILIONI di euro ) di una parte dei contributi post sisma revocati e da RESTITUIRE .

Una nostra recente veloce indagine conoscitiva ha portato alla evidenza i seguenti DATI rilevati in seguito agli ESPOSTI presentati dal CVR ( 140 ) di cui molti ancora pendenti .

ORDINANZE SINDACALI DI REVOCA di contributi :

CENTO : Nr. 44 del 29-3-2018 , Nr. 56 del 26-4-2018 , Nr. 132 del 26-11-2018 e Nr 127 del 6-8-2019 ( quest’ultima di RIGETTO di contributi )

TERRE DEL RENO : Nr. 65 del 17-4-2018 ( rigetto del contributo ) , Nr. 56 del 17-4-2019 .

DELIBERE DI GIUNTA con indicazione di COSTITUZIONE IN GIUDIZIO :

TERRE DEL RENO

Nr. 18 – Nr. 74 – Nr. 85 – Nr. 102 del 2018

NR. 85 del 2019

Nr. 89 – 97 del 2022

Nr. 42 – 54 del 2023

Nr. 42 – 60 del 2025

Pertanto è DOCUMENTATO che diversi procedimenti giudiziari coinvolgono la materia trattata dagli esposti del CVR .

Abbiamo infine documentazione di SENTENZE DEFINITIVE della

CORTE DEI CONTI EMILIA-ROMAGNA Nr. 395 / 2021

CORTE DI CASSAZIONE Nr. 242/2021 R.G.N. 34993/2019

con condanne definitive in seguito a esposti a suo tempo presentati dal CVR .

QUANTI MILIONI RECUPERATI GRAZIE AL CVR ?

Lo RIchiediamo alla Regione Emilia Romagna, ai Comuni interessati del alto ferrarese ed al Europarlamentare ed ex Governatore Bonaccini: che affermò alle IENE : “ … quando parliamo di soldi pubblici neanche un Euro deve essere distolto assolutamente …” .

100 MILIONI è una cifra fondata ?

Lo chiediamo anche a OBIETTIVO CENTO , collaboratore delle amministrazioni di cento e terre del reno , visto che in un recente articolo riportava “ Mattarelli, figura storicamente caratterizzata da un’intensa attività politica e da un ricorso frequente allo strumento dell’esposto, sembra aver rafforzato questa deriva. Con spirito critico, va osservato che, nel corso degli anni, tali esposti non hanno prodotto risultati concreti sul piano giudiziario o amministrativo. Un dato di fatto, non una rivendicazione. Più che strumenti risolutivi, si sono rivelati spesso iniziative dal forte valore simbolico e comunicativo, utilizzate come leva di pressione politica più che come reale strumento di reale strumento di tutela dell’interesse pubblico. “

IL DENARO PUBBLICO SEMPRE PIÙ RARO E PREZIOSO.

Il CVR non si fermerà .

Riteniamo che in tempi di grande ristrettezza economica diffusa , confermati da una stagnazione ultra decennale della economia nazionale , da redditi e pensioni bassi , da una sanità pubblica sempre più selettiva ed inavvicinabile, tollerare o anche solo minimizzare lo spreco di denaro pubblico sia criminale .

Riteniamo altresì che l’indifferenza della politica TUTTA , alla materia trattata dal CVR sia indice di scarsa sensibilità , poca conoscenza dei meccanismi di funzionamento del denaro pubblico o peggio vero e proprio fastidio verso chi GRATUITAMENTE si è dato la missione di tutela del denaro pubblico .

Denigrare l’operato del CVR può significare una solo a cosa : scegliere di essere contro i cittadini che hanno subito le ingiustizie vere e stare con chi ha avuto solo vantaggi .

PER IL CVR

MARCO MATTARELLI

Da sinistra : BARUFFALDI , STEVANIN , MATTARELLI, TESTA , ZANIBONI

