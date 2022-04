Cyberbullismo: I carabinieri incontrano gli alunni

Nell’ambito delle campagne preventive d’informazione circa il fenomeno del Cyberbullismo, nella mattinata di ieri il Maggiore Luca Treccani – Comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio – ha incontrato gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Lagosanto. Durante l’incontro, oltre all’illustrazione del fenomeno, è stato dato ampio spazio allo sviluppo di una coscienza della solidarietà, come base del senso civico, e sono stati dati alcuni consigli pratici basilari – adeguati all’età della platea – su come comportarsi per prevenire e/o affrontare il problema. Le immagini testimoniano l’interesse dei giovani alunni per l’argomento a cui l’Arma dei Carabinieri dedica ormai da anni una doverosa attenzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...