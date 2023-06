Da mercoledì 7 giugno “La Bella Stagione”, rassegna di eventi estivi realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti e Comune di Cento

In arrivo, da mercoledì 7 giugno p.v., “La Bella Stagione” la rassegna di eventi estivi realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento. 23 eventi che prenderanno vita nel cuore pulsante di Cento e che garantiranno intrattenimento e svago per tutte le età, realizzati anche grazie alla collaborazione con le numerose realtà e associazioni culturali del territorio. Il progetto nasce dalla necessità di veicolare un messaggio di rinnovamento e freschezza, in grado di fare sintesi dei tanti elementi che caratterizzeranno la programmazione della rassegna estiva, che quest’anno vedrà il convergere di eventi musicali, cinematografici, sportivi, di rievocazione storica o semplice intrattenimento.

Oltre all’aperitivo musicale in collaborazione con 4eventi (nel cortile interno della Rocca, mercoledì 7 giugno) la partenza sarà affidata al divertimento coinvolgente del Dj set “Discoring”, in programma venerdì 9 settembre e all’atteso concerto musicale della band “Rovere”, previsto per sabato 10 giugno (entrambi in Piazzale della Rocca e, solo il concerto dei Rovere, in Pandurera in caso di maltempo). Tutti gli eventi sono ad ingresso libero!

