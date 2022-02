Da un mese in Emilia-Romagna anche le ricette bianche sono dematerializzate! Una bella novità per semplificarci un po’ la vita e correre di meno. Le potremo trovare comodamente in Fascicolo Sanitario elettronico e caricate sulla tessera sanitaria, così da evitare di recaci dal medico di famiglia e con la comodità di poterle gestire in qualsiasi farmacia.

