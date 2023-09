Da venerdì 15 settembre al via la campagna abbonamenti della nuova stagione teatrale 23/24

Da venerdì 15 settembre p.v. al via la campagna abbonamenti della nuova stagione teatrale 23/24!

In programma 22 titoli che, dal 4 novembre 2023 al 9 maggio 2024, comprenderanno spettacoli di prosa, eventi speciali, concerti Jazz, Operetta, Musical, pomeriggi per famiglie e commedie dialettali.

Tra gli altri (nel cartellone Prosa) spiccano i nomi di Drusilla Foer, Emilio Solfrizzi, Gaia De Laurentiis, Pamela Villoresi. Ci sarà un nuovo filone di spettacoli teatral musicali con Paolo Conticini, Gianluca Guidi, Oblivion e Claudia Gerini.

ecco le modalità:

Gli abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente presso la biglietteria del Centro Pandurera via XXV Aprile 11 – Cento (FE)

da venerdì 15 settembre a sabato 30 settembre 2023

dal martedì al venerdì 16.30-19.30

sabato 10-12.30 e 16.30-19.30

mentre:

da sabato 23 settembre 2023 -sempre presso la biglietteria del Teatro Pandurera- inizierà la vendita dei biglietti singoli e del carnet misto

La vendita ONLINE, a partire da lunedì 25 settembre 2023.

orari di apertura biglietteria da martedì 3 ottobre pv

venerdì 16.30-19.30

sabato 10-12.30 e 16.30-19.30

