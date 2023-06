DAL 19 GIUGNO INIZIA IL CNTIERE DEL TEATRO BORGATTI

La storia del Teatro Giuseppe Borgatti

Sta per iniziare il cantiere di ricostruzione post-sisma del Teatro Comunale Borgatti. Per questo vi condivido alcune importanti informazioni.

Da lunedì 19 giugno cominceranno i lavori di accantieramento, con conseguente e necessaria modifica della viabilità che interesserà via Guercino lato Rocca e via Campagnoli.

🚧L’impalcatura è stata pensata in modo da non occupare via Guercino nella sua ampiezza: la struttura occuperà uno spazio pressoché identico allo quello attualmente occupato dalle transenne. Per questo motivo sarà possibile continuare a svolgere le consuete attività e manifestazioni della città: mercato settimanale, carnevale, fiera e tanto altro.

🏗️La gru sarà posizionata a metà di via Campagnoli, sarà quindi intercluso il passaggio veicolare. Sarà consentito il transito ciclo-pedonale sul marciapiede sul lato opposto al teatro.

Nel dettaglio poi, abbiamo deciso di estendere la zona a traffico limitato nel tratto che va da via Accarisio a via Campagnoli che attualmente è in vigore il sabato e la domenica, valida per tutti i residenti, proprietari di attività o fornitori che non sono in possesso degli appositi permessi già rilasciato o che ne faranno richiesta.

Per consentire dunque l’entrata e l’uscita di questi veicoli dai garage, in Via Guercino (a partire da Via Accarisio fino a via Campagnoli) sarà consentito un doppio senso di marcia, con divieto di sosta in entrambi i lati e sarà consentita solamente la sosta per carico-scarico. Le stesse modalità saranno applicate a via Campagnoli dall’altro lato, quello che raggiunge via Cremonino.

Ringrazio per il confronto, anche critico, le associazioni di categoria, la consulta di Cento, i residenti e proprietari delle attività commerciali delle due vie interessate con i quali abbiamo aperto un tavolo di aggiornamento per affrontare tutte le necessità.

La ricostruzione del teatro è un tassello fondamentale per la ripartenza del nostro centro storico, e per ridare dignità alla culla artistica e culturale di Cento: il nostro Borgatti.

Questo cantiere è fondamentale per la nostra città. Vogliamo che questo importante cantiere sia accolto al meglio da tutta la comunità, per questo ci impegneremo quotidianamente per far sì che rechi meno disagi possibili.

