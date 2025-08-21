  • Gio. Ago 21st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

“Dal 26 agosto al 4 settembre 2025 torna CINEMA SOTTO LE STELLE al LumacArena

DiGiuliano Monari

Ago 21, 2025
Post letto da: 63

“Dal 26 agosto al 4 settembre torna la rassegna cinematografica alla LumacArena di Casumaro, organizzata dal Comune di Cento e dal Comune di Finale Emilia in collaborazione con Caracol Cooperativa Sociale, Biblioteca Ileana Ardizzoni APS e Fondazione Teatro Borgatti

“Siamo davvero felici di proseguire questa proficua collaborazione tra Comuni che offrirà alla cittadinanza casumarese (ma non solo) quattro serate di cinema di qualità” dichiara Silvia Bidoli, Assessora alla Cultura del Comune di Cento. 

“La proposta artistica punta a trovare un giusto mix di film per giovani e famiglie senza dimenticare l’importanza che momenti come questo hanno da un punto di vista morale e sociale.” prosegue Christian Feloni Assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia. 

E dunque si parte martedì 26 agosto con Maria Montessori, La nouvelle Femme, per proseguire con Raya e l’ultimo dragoGloria e si chiude in dolcezza con Wonka. Animazione, fantasy e due grandi storie femminili, che rivendicano a gran voce il ruolo della donna nella società.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
TERRE DEL RENO: Aggredisce i Carabinieri, arrestato trentacinquenne.
Ago 21, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
LIDI (FE). Minorenne trovato con uno spray urticante: denunciato dai Carabinieri.
Ago 21, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
BONDENO: BOMBA D’ACQUA ALLE 12.30, ALBERI CADUTI SENZA DANNI ALLE PERSONE
Ago 21, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca