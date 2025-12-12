Dal 29 novembre  è in corso presso la sede di AVIS Comunale di Cento l’esposizione dei disegni dei vincitori delle 25 edizioni del Calendario Colori in Libertà. 

25 anni in cui dodici bambini per ogni anno illustrano i mesi di un calendario che viene consegnato gratuitamente nelle scuole materne e primarie del territorio centese, per valorizzare e ringraziare i giovanissimi artisti testimoni a modo loro del valore del DONO.

Facendo un passo indietro, per ricordare da dove parte ogni anno questa iniziativa, i bambini dai 5 ai 10 anni che vogliono farlo, lasciano o eseguono il loro disegno a tema libero presso lo stand di AVIS in occasione della Fiera centenaria cittadina di Settembre. I disegni raccolti, almeno una settantina, vengono suddivisi per fasce d’età e all’interno di questa prima scelta vengono individuati i 12 disegni che meglio rappresentano i dodici mesi dell’anno. I bambini prescelti vengono poi invitati in occasione dell’annuale Festa Sociale di Avis per ringraziarli e consegnare loro un piccolo riconoscimento in presenza delle autorità locali. A fine Novembre poi il calendario “Colori in Libertà” dell’anno successivo viene presentato alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini che hanno contribuito alla sua realizzazione. Da precisare che tutti i disegni raccolti a settembre trovano il loro spazio all’interno del calendario.

Quest’anno appunto, il 29 novembre nel tardo pomeriggio, tutti i piccoli artisti con le loro famiglie sono stati invitati presso il Red Special per una breve cerimonia, il regalo in anteprima del calendario stesso, una merenda tutti insieme ed un piccolo dono che Avis ha pensato in collaborazione con la Frolleria di Cento, inaugurata di recente.

Alla fine di questa cerimonia i presenti si sono tutti spostati presso la sede AVIS di Cento per l’inaugurazione della bellissima esposizione dei disegni delle 25 edizioni, dell’ormai classico calendario dei bambini.

AVIS invita la cittadinanza a passare nella sede di Viale Jolanda 13/a, in occasione delle aperture per donazioni dei prossimi mesi, per poter ammirare una mostra unica nel suo genere e scoprire se in mezzo a tutta la bellezza esposta si trova un disegno che appartiene ad una bimba o un bimbo di 25 anni fa. C’è anche la possibilità di vedere i 300 disegni dei dodici partecipanti di tutti gli anni utilizzando questo link https://www.facebook.com/share/1FaVwA3Jfe/ .

Approfittiamo per comunicare che, in occasione della donazione di giovedì 18 dicembre, verrà consegnato il primo dei tre defibrillatori acquistati per i tre Istituti Superiori Centesi grazie ai proventi del 5 per mille in favore di AVIS Cento. Il primo a ricevere questo DONO sarà il Liceo Cevolani nella persona della dirigente Prof.sa Stefania Borgatti.

