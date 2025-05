Dance Expo: successo da record per la terza edizione. Oltre 5.000 persone a Ferrara

Ferrara, 27 maggio 2025 – Un successo travolgente per la terza edizione di Dance Expo, che, quest’anno svolto in due giornate, ha visto la partecipazione di 1.581 iscritti alle attività e un’affluenza totale di oltre 5.000 persone alla Fiera di Ferrara. Un risultato che conferma la crescita esponenziale dell’evento, organizzato da Ritmo Danza in collaborazione con Ferrara Expo.

“Registrare una crescita del 32% rispetto all’edizione precedente è qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo – commenta con entusiasmo Michela Natali, direttrice di Ritmo Danza e anima del progetto – La partecipazione è stata bilanciata tra adulti e bambini, con circa 750 iscritti per ciascuna fascia. Segno che la formula dell’evento funziona davvero per tutte le età.”

Tra gli aspetti più significativi dell’edizione 2025, il raddoppio delle scuole partecipanti con i propri spettacoli. “Un segnale fortissimo – sottolinea Natali – che Dance Expo è ormai una grande vetrina per presentare il meglio degli show estivi e dei percorsi artistici portati avanti durante l’anno”.

L’evento ha accolto anche partecipanti internazionali. “Quest’anno abbiamo ospitato scuole di danza da tutta Italia e dall’estero, consolidando il profilo internazionale della manifestazione.”Abbiamo avuto una scuola dalla Slovenia e una dalla Bielorussia con ben 66 iscritti. Quest’ultima si è aggiudicata il premio come scuola con il maggior numero di partecipanti nella categoria adulti – aggiunge Natali – Dance Expo è ufficialmente una fiera internazionale. E questo è solo l’inizio”.

Grande entusiasmo anche per il celebre Lecture Show dei campioni, che ha ricevuto numerosi complimenti per la qualità tecnica e artistica delle esibizioni. “Ogni anno selezioniamo i finalisti dei campionati del mondo e della ranking list internazionale, scegliendo sempre nuove coppie che non hanno ancora partecipato a Dance Expo. È un modo per garantire freschezza e qualità – spiega ancora Natali – Stiamo andando a rotazione, e il successo è costante”. A partecipare, sono stati: Giovanni Cavallo e Maldivia Pollini (vicecampioni del mondo South American Showdance), Ivan lacobbe e Ylenia Dalla Bona (4° al Campionato del Mondo danze standard), Roberto Carano e Francesca Francini (bronzo ai Campionato del Mondo danze standard), Francesco Esposito e Svetlana Kostenko (Campioni del Mondo 10 Danze) e presenti anche i campioni del mondo e dei world games Paolo Bosco, Luca Bussoletti, Sara Casini, Laura Collavizza, Francesco Esposito, Benedetto Ferruggia, Gabriele Goffredo, Claudia Kohler, Svetlana Kosten , Andres Liiv, Saverio Loria, Vincenzo Mariniello, Anna Matus, Alina Novak, Kazuki Sugawara Debora Pacini, Silvia Pitton, Kristin Vaha , Tjasa Vulic, Zeudi Zanetti.

E lo sguardo è già rivolto al futuro. “La quarta edizione è già confermata – annuncia Michela Natali – Ci saranno tante novità, in particolare nella parte adulti, con un’organizzazione ancora più dinamica e articolata, pensata per tenere tutti a ballare ogni minuto”.

Anche Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, conferma il successo: “Dance Expo sta diventando un appuntamento fisso e attesissimo per la città. Con questi numeri e questa energia, Dance Expo si conferma un evento di riferimento nel panorama della danza nazionale e internazionale, pronto a crescere ancora di più nel 2026. Siamo al terzo anno consecutivo in cui ospitiamo un evento che sta crescendo costantemente, diventando un vero punto di riferimento per il settore della danza, in particolare per la danza sportiva. Per noi è motivo di grande orgoglio che Ferrara sia stata individuata come la sede ideale per accogliere e valorizzare un evento di questa portata, che richiama partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero. Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere, dedicato a chi vuole avvicinarsi o approfondire il mondo della danza, con attività e proposte che coinvolgono un pubblico sempre più ampio”

L’evento è cresciuto non solo in termini di partecipazione, ma anche dal punto di vista logistico: abbiamo raddoppiato gli spazi espositivi e le giornate di programmazione, segno evidente del suo potenziale.

Tutti questi elementi ci confermano che Dance Expo ha davanti a sé un grande futuro, consolidandosi sempre di più come un punto di riferimento nazionale e internazionale nel panorama degli eventi dedicati alla danza.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...