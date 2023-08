Daniele Rubino (Presidente Pro Loco Cento): “il Settembre Centese 2023 si farà … esiliato … al coperto al Red Special”

non è stato facile quest’anno per le mille e più incredibili vicissitudini che hanno investito la nostra associazione di volontariato, mettendone a repentaglio il futuro e spogliandola di ogni propria creatura…inventata e portata avanti per anni con amore, dedizione e lealtà verso la città che amiamo e per cui siamo sempre disponibili. Oggi a chiederci a gran voce di continuare sono oltre 700 firme di persone che non solo credono che il Settembre Centese abbia ancora qualche cosa da dire e fare a Cento ma che non hanno assolutamente capito, come tutti noi, il perché ci è stato impedito di svolgerlo, negato ogni spazio pubblico e il patrocinio, chiuso e precluso ogni rapporto con la nostra amata città. Continua dopo la pubblicità …

Daniele Rubino (Presidente della Pro Loco Cento), oggi, però, annuncia alla stampa che " nonostante i tentativi (impensabili in altre realtà) di zittirci siamo ancora qua ed in grado di proporre il Settembre Centese. Lo facciamo – prosegue Rubino – non sicuramente per competizione o per danneggiare altri eventi….lo facciamo perché da sempre ciò che inventò 52 anni fa la Pro Loco è sinonimo di collaborazione congiunta con le realtà associative che operano e collaborano con la città. Nel nostro Settembre Centese c'è sempre stato posto per tutti senza distinzione politiche, di appartenenza o altro….era e sarà sempre una festa: punto e basta. Rubino nell'annunciare l'edizione 2023 ci tiene a precisare che " sarà un'edizione purtroppo lontana dalla nostra amata piazza perché ci è stato negato l'uso del suolo pubblico .. un'edizione come l'abbiamo definita in 'camporella', fuori dal centro ma pur sempre facile da raggiungere.

Ed ecco l’annuncio che in tanti aspettavano: il Settembre Centese 2023 si terrà al coperto, fra le mura del Red Special, struttura polivalente che sorge a ridosso dei giardini delle rimembranze in via XXV Aprile 9, di fianco alla Pandurera. Per Rubino…” il tutto si svolgerà dal 30 di Agosto al 5 di Settembre, con alcune giornate volutamente non occupate per non creare sovrapposizioni con altri eventi importanti che si terranno in città. Ancora una volta protagonisti saranno le scuole di ballo, le associazioni locali di musica, arte, culturali….situazioni che da sempre sono state inserite nel programma del Settembre Centese e che, partecipando nelle date che abbiamo proposto, hanno mostrato maturità ed amore verso la città evitando di dar ascolto a terribili quanto inconsistenti polemiche fine solo a se stesse” La Pro Loco annuncia anche che sarà in distribuzione con il tradizionale libretto del Settembre Centese perché le tradizioni vanno mantenute e rispettate (non esiste futuro se non si ha un passato)….perché lo storico libretto che annovera non solo gli spettacoli ma tante e tante attività che avvengono nel centese da fine Agosto a metà Ottobre, è richiestissimo, fonte di collezionismo e non può anch’esso essere gettato soltanto perché tutto deve essere portato su internet e su freddi “social”. Rubino ci tiene a ringraziare…” i nostri volontari che, nonostante li tanti accadimenti per noi ingiusti hanno trovato la forza di reagire e confermare che, prima di tutto deve venire l’amore per Cento e lasciare ad altri le prove di forza che tutto fanno tranne che il bene della città”. Contemporaneamente a questo comunicato è stato inviato tramite PEC, all’Amministrazione Comunale, la raccolta in poco tempo di oltre 700 firme di cittadini lontani dalle cattiverie e dalle menzogne create ad hoc sui social per ottenere scopi ben diversi che il bene di Cento. Chi ha firmato ha semplicemente ribadito l’affetto verso una manifestazione che, a detta di molti, la Pro Loco Cento faceva bene con costi decisamente bassi per la comunità in quanto frutto del lavoro di tanti volontari. “Continuo a non capire -chiude Rubino – del perché delle scelte fatte togliendo a Proloco i suoi eventi (Fiera, Settembre Centese, Sbaracco), perché ci sia stata riservata tanta cattiveria come se Pro Loco fosse il male della città….poi leggo le prime delibere e mi accorgo che sono stati stanziati 26.000 euro solo per un palco ed un service che animerà le giornate fiera e pre-fiera…noi con quella cifra ci facevamo tutto il Settembre Centese con spettacoli di fama nazionale (ricordo i concerti dei Tiromancino, Anna Oxa, Ron, Dolcenera, i Ragazzi di Amici e gli show di Frassica, Impastato, Manera, Cevoli, solo per citare gli ultimi)…è probabile allora che non fossimo poi così scarsi come si è voluto far credere e neanche così costosi come si è raccontato in giro “Oggi per la Pro Loco Cento è una giornata di Festa…presentiamo il 52° Settembre Centese, esiliato in camporella ma…desideroso di presentarsi a voi fra pochi giorni.

