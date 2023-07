DAVIDE BRUTTINI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo annuale con Davide Bruttini.

“Con Davide chiudiamo il reparto dei centri”, spiega Coach Matteo Mecacci. “Sono particolarmente contento che un giocatore con il suo palmares abbia sposato il nostro nuovo progetto, a testimonianza che Cento ormai si è ritagliata un posto di riguardo sulla scena del campionato di A2. La sua esperienza ed il suo significativo vissuto in questa categoria saranno sicuramente un valore aggiunto per il Club e la squadra che pian piano si sta delineando.”

Davide Bruttini, senese classe 1987, porta con sé a Cento un grande bagaglio di esperienza nelle più importanti categorie del panorama cestistico italiano.

Dopo le giovanili nella Virtus Siena, con cui vince uno Scudetto juniores, nel 2005 fa il suo esordio da professionista con la Fortitudo Bologna disputando 8 partite. La sua prima esperienza in Serie A2 è nella stagione successiva con Castelletto Ticino; dopo le esperienze con Capo d’Orlando in A1, nella quale fa il suo esordio in Nazionale, e Brindisi in A2, dal febbraio 2009 fino al 2012 gioca per l’Andrea Costa Imola affermandosi come uno dei migliori lunghi italiani del campionato, per poi approdare a Veroli, Casale Monferrato e Forlì. Nella seconda parte della stagione 2014-15 Bruttini è a Torino, dove ottiene la promozione in Serie A, per poi trasferirsi a Brescia: con la Leonessa conquista un’altra promozione e viene confermato nella massima serie; dal gennaio 2017 è di nuovo a Bologna, sponda Virtus, aiutando le Vu Nere a conquistare promozione (la terza in carriera) e Coppa Italia, poi a Treviso e di nuovo Capo d’Orlando, squadra con la quale fa registrare i migliori numeri della sua carriera. Dal 2019 al 2022 è, per tre stagioni, al centro del pitturato di Forlì, prima dell’approdo a Treviglio con cui ha disputato la scorsa stagione sfidando tre volte la Benedetto.

Da oggi a disposizione di Coach Mecacci arriva uno dei più esperti e vincenti giocatori della categoria: benvenuto a Cento, Davide!

