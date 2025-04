Davide Lo Surdo: tra la statua di bronzo e l’annuncio di un nuovo disco

Dopo aver ricevuto un omaggio sotto forma di una statua di bronzo in Danimarca, l’iconico chitarrista italiano Davide Lo Surdo ha annunciato l’uscita del suo prossimo album, 27, prevista per il 27 maggio. Riconosciuto nella storia della musica grazie al suo record certificato dalla rivista Rolling Stone Brasil, Lo Surdo è considerato il chitarrista più veloce di tutti i tempi e uno dei più grandi musicisti della storia.

Il titolo del nuovo album, 27, ha un significato simbolico legato al cubo del tre, un numero che richiama la Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo), portato alla sua massima espressione.

Recentemente, il leggendario chitarrista ha ricevuto un importante riconoscimento: una statua di bronzo in suo onore è stata eretta nella città danese di Aarhus, un tributo eccezionale che pochi musicisti viventi hanno ricevuto, come nel caso di Mick Jagger, Ringo Starr e Paul McCartney.

Due delle sue chitarre, inoltre, sono conservate in modo permanente in prestigiosi musei. Negli Stati Uniti, il Museo della Musica Sigal custodisce una delle sue chitarre accanto agli strumenti di compositori famosi come Mozart e Chopin, mentre un’altra è esposta al Museo Nazionale di Cuba, consolidando così l’influenza globale di Lo Surdo.

Davide Lo Surdo è stato anche incluso nel libro dedicato alla storia della musica, Rock Memories Vol. 2, scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti leggendari come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.

Con l’uscita di 27, la statua che celebra il suo lascito, i musei e il libro di storia musicale, Davide Lo Surdo si conferma non solo come un artista che ha segnato la sua epoca, ma come una leggenda destinata a durare nella memoria collettiva delle future generazioni.

