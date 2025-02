Delegazioni di Confagricoltura di Terre del Reno e di Cento: Incontri zonali, l’ultimo appuntamento è a Sant’Agostino

Giovedì 13 febbraio alle 15 presso la Biblioteca comunale

Ultima tappa degli incontri zonali per Confagricoltura Ferrara. Giovedì 13 febbraio l’appuntamento è previsto alle 15,00, presso la Sala Bonzagni della Biblioteca Comunale di Sant’Agostino in via Statale 191, nell’ambito delle delegazioni di Confagricoltura di Terre del Reno e di Cento.

Tanti i temi posti in agenda nel corso di queste settimane: dalla linea d’indirizzo generale con verifica dell’operato svolto e con anticipazioni sui temi prioritari in corso a vario livello territoriale da parte del presidente Francesco Manca, fino agli interventi del direttore Paolo Cavalcoli sul piano dell’attività operativa istituzionale; infine gli aggiornamenti riguardo le aree tecnico-economica da una parte e quella fiscale e tributaria dall’altra, diretti rispettivamente dai funzionari, Lorenzo Zibordi e Germano Zecca.

