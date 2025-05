DIEGO CONTRI (FDI): “Volano banchi e sedie dalla finestra, bagni allagati, furti nelle classi, risse, bullismo, porte prese a calci, carta bruciata nelle classi, cori inneggianti al nazismo: benvenuti al Burgatti!”

Sono le chat dei genitori dell’ISIT centese a raccontare questi episodi allarmanti e di preoccupazione che i propri figli troppo spesso vivono, con la paura che qualche cosa di grave possa accadere.

Classi prime sovraffollate solo per poter avere il numero maggiore di iscritti senza pensare che in questo modo è più difficile seguirli e gestirli rendendo troppo gravoso il lavoro dei docenti, spesso precari, solo per appagare l’ego di chi si può vantare di tante iscrizioni.

La Dirigente Barone Freddo ma anche il Sindaco Accorsi non potevano non sapere, anzi sanno benissimo, di quello che accade all’interno dell’istituto, in quanto è la stessa dirigente che ha provato a segregare i ragazzi nelle classi durante la ricreazione per evitare che i corridoi si potessero trasformare nelle strade di Gotham, ma senza Batman.

E’ molto facile fare l’antifascista indignato in servizio permanentemente effettivo, ma non fare nulla per cambiare la situazione, come fanno l’avv. Anselmo ed il suo emulo sindaco Accorsi, sempre pronto a difendere l’indifendibile e non l’indifeso, cioè uno studente modello la cui unica colpa è quella di appartenere al primo movimento giovanile della nostra provincia.

E’ ora che si faccia un distinguo tra quei bravi professori e personale non scolastico che quotidianamente hanno anche il compito di insegnare ed educare, svolgendo un ruolo fondamentale nella formazione, non solo intellettuale, ma anche umana e sociale degli studenti.

I professori non si devono limitare a trasmettere conoscenze, ma devono guidare, ispirare e stimolare il pensiero critico, il senso di responsabilità e i valori, senza seguire ideologie politiche.

Grazie al Senatore Balboni, che si è fatto portavoce dei tanti genitori che lo hanno contattato, dimostrando di avere una particolare attenzione sia alla nostra comunità ma soprattutto all’educazione dei giovani, ben presto ci sarà una ispezione nell’ISIT di Cento.

E finalmente verrà fatta luce sulle tante problematiche che fino ad oggi sono sempre state minimizzate dalla Dirigenza.

L’ispezione non ha l’obiettivo di squalificare un nostro storico e importante istituto, anzi lo scopo è quello di ridare il prestigio e il lustro che nel passato lo ha sempre contraddistinto

Diego Contri: Diego Contri Fdi,

