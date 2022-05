Difficoltà per il PD ferrarese

di Marco Cevolani

E’ stata convocata in streaming per questa sera (17 maggio per chi legge) una riunione a distanza del PD ferrarese circa “la situazione economica del PD” definita dal Segretario dell’Unione Provinciale Nicola Minarelli “a dir poco disperata”

“Da parte nostra abbiamo razionalizzato tutto il possibile – prosegue la lettera di convocazione – e speso neanche un euro per attività politica.”

E quindi il segretario fa un appello accorato ad ogni singolo circolo provinciale per un sostegno una tantum. Viste le elezioni politiche del prossimo anno e considerando che comunque il PD è al governo, questo potrebbe rappresentare un ostacolo all’organizzazione di una campagna elettorale? Si domandano i lettori e militanti del partito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...