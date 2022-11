Disagi con la consegna delle raccomandate da parte del servizio Nexive di Poste Italiane, le lamentele dei nostri lettori

Di Marco Cevolani

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato disagi nella consegna di alcune raccomandate da parte di Nexive, il corriere privato ora di proprietà di Poste Italiane. La segnalazione riguarda il nostro comune, ma temiamo che il disservizio possa riguardare altre zone del nostro paese .Abbiamo chiesto lumi all’ufficio postale di Cento e ci è stato detto che “purtroppo con Nexive capita, consegnano i plichi sempre in ritardo”, infatti ad un nostro lettore è capitato di aver regolarmente trovato nella propria buchetta delle lettere l’avviso di tentato recapito e di essere andato in posta al giorno e ora indicato, ma la raccomandata non era presente. Abbiamo provato a contattare il servizio clienti di Nexive, ma chiaramente sul sito del corriere è scritto di fare riferimento al servizio clienti di poste italiane… che non funziona: “servizio momentaneamente non disponibile” se si prova a compilare il form, chat automatica che si chiude in maniera inaspettata. E ancora una volta gli utenti sono in balia del fato .In tutto il globo i servizi postali sono servi che consegnano la posta e non si occupano di altro, in Italia purtroppo all’ufficio postale puoi fare di tutto (una volta pure comprare i gratta e vinci) e il servizio di consegna della corrispondenza va da sé che ne risenta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...