DISCARICHE DI FINALE EMILIA: PER I CITTADINI DI FINALE EMILIA UNA GIORNATA STORICA.

Per i cittadini di Finale Emilia oggi è una giornata storica.

Il sequestro della discarica è un risultato enorme e incredibile: sono anni che denunciamo un inquinamento delle falde senza precedenti.

Anni che chiediamo il sequestro e oggi abbiamo coronato un sogno a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Da anni si registrano in questo territorio valori di inquinanti che hanno superato le soglie di legge, uno scandalo che continuava e a cui occorreva mettere uno stop definitivo a una situazione gravissima e drammatica.

Oggi è un giorno storico, i cittadini hanno vinto.

E’ grande la soddisfazione per l’attività che l’Osservatorio Civico Ora tocca a noi ha fatto e ringrazio i cittadini che ci sono stati vicini.

Oggi si fa giustizia, era un problema enorme, ora occorre procedere con la bonifica di un territorio inquinato.



Maurizio Poletti (portavoce Osservatorio civico Ora tocca a noi)

Mi piace: Mi piace Caricamento...