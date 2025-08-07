DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ PER MONTAGGIO GRU EDILE PRESSO IL CANTIERE TEATRO BORGATTI

Di Marco Cevolani
Per favorire il montaggio della gru presso il cantiere del Teatro Borgatti, il prossimo 12 agosto, dalle 6 alle 18, è istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli contestualmente al passaggio dei veicoli interessati ai lavori di trasporto e montaggio della gru edile di cantiere, in corso Guercino da Piazza Guercino a via XX settembre. 2.
È istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli eccetto i veicoli interessati ai lavori, in Piazza Guercino e in corso Guercino – dal civico 25/a a civico 35 (pedoni sotto il portico).
È istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli eccetto i veicoli interessati ai lavori, e i pedoni in via Campagnoli nel tratto prospiciente la facciata del Teatro Borgatti.