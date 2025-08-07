  • Lun. Ago 11th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

DISCIPLINA DELLA VIABILITA’ PER MONTAGGIO GRU EDILE PRESSO IL CANTIERE TEATRO BORGATTI

DiMarco Cevolani

Ago 7, 2025
Post letto da: 234

Di Marco Cevolani

Per favorire il montaggio della gru presso il cantiere del Teatro Borgatti, il prossimo 12 agosto, dalle 6 alle 18,  è istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli contestualmente al passaggio dei veicoli interessati ai lavori di trasporto e montaggio della gru edile di cantiere, in corso Guercino da Piazza Guercino a via XX settembre. 2. 

È istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli eccetto i veicoli interessati ai lavori, in Piazza Guercino e in corso Guercino – dal civico 25/a a civico 35 (pedoni sotto il portico). 

È istituito il divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli eccetto i veicoli interessati ai lavori, e i pedoni in via Campagnoli nel tratto prospiciente la facciata del Teatro Borgatti.

Marco Cevolani

Articoli correlati

Cronaca
Marco Cevolani presenta “Il commissario Savignoni”, la nuova serie a puntate su Universi Incredibili
Ago 10, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
PETTAZZONI (FDI): “Ancora attacchi strumentali al Centrodestra centese”
Ago 10, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Cento. Vaga di notte per le strade del centro brandendo un tubo di ferro: rintracciato e denunciato dai Carabinieri
Ago 9, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca