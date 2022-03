DISPONIBILI gli abbonamenti e biglietti del Cento Carnevale d’Europa ed. 2022

Cento Carnevale d’Europa sta scaldando i motori, nell’attesa di tornare in piazza Guercino, per il suggestivo spettacolo delle grandi opere di cartapesta, in calendario le domeniche 15-22-29 maggio e 5 giugno (inizio ore 15) e con il Gran finale di sabato 11 giugno (inizio ore 19) in notturna.

Intanto, si riapre a Cento la campagna abbonamenti:

5 giornate di grande spettacolo a soli 25 euro + 2 di prevendita.

Li potete trovate nei seguenti punti vendita:

➡ Art Cafè, Corso Guercino, 76 – Cento

➡ Caffè Gambrinus, via del Curato, 6 – Cento

➡ La farmacia, Corso Guercino, 50 – Cento

➡ Tabaccheria Fabio e Michele, via Risorgimento 17/E – Cento

➡ Colazione da Tiffany, Corso Guercino, 52/c – Cento

➡ Edicola del Guercino, via Matteotti, 1/B – Cento

➡ Edicola Tabaccheria Bedani, via Renazzo, 46 – Renazzo

Il Cento Carnevale d’Europa sta realizzando un grande Evento spettacolare, che avrà un prezzo promozionale super vantaggioso: biglietto Intero 10,00 euro, i bambini fino a 1,20 mt entrano gratuitamente. Info: www.carnevalecento.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...