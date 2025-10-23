“Diventare grandi per educare: quale sfida ci aspetta?” Incontro con il dott. Lorenzo Bassani in sala Zarri a Cento

Le Scuole Malpighi Renzi organizzano l’incontro dal titolo “Diventare grandi per educare: quale sfida ci aspetta?”, con l’intervento del dott. Lorenzo Bassani, neuropsichiatra dell’età evolutiva dell’Ospedale di Merano, venerdì 24 ottobre alle ore 18.15 presso la Sala Zarri in piazza del Guercino a Cento.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di riflessione sul ruolo dell’adulto nel processo educativo in una società in continua trasformazione. Bassani affronterà il tema della responsabilità e della maturità personale come condizioni necessarie per accompagnare i giovani nella costruzione di sé, della propria identità e nella loro crescita, offrendo strumenti e spunti di confronto utili a genitori, docenti ed educatori.

L’iniziativa fa parte del programma di formazione e dialogo che le Scuole Malpighi Renzi promuovono – da tempo – con l’obiettivo di sostenere la sinergia tra scuola e famiglia, nella convinzione che l’educazione sia una sfida comune e un compito collettivo.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...