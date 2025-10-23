  • Gio. Ott 23rd, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

“Diventare grandi per educare: quale sfida ci aspetta?” Incontro con il dott. Lorenzo Bassani in sala Zarri a Cento

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 23, 2025
Post letto da: 166

Le Scuole Malpighi Renzi organizzano l’incontro dal titolo “Diventare grandi per educare: quale sfida ci aspetta?”, con l’intervento del dott. Lorenzo Bassani, neuropsichiatra dell’età evolutiva dell’Ospedale di Merano, venerdì 24 ottobre alle ore 18.15 presso la Sala Zarri in piazza del Guercino a Cento.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di riflessione sul ruolo dell’adulto nel processo educativo in una società in continua trasformazione. Bassani affronterà il tema della responsabilità e della maturità personale come condizioni necessarie per accompagnare i giovani nella costruzione di sé, della propria identità e nella loro crescita, offrendo strumenti e spunti di confronto utili a genitori, docenti ed educatori.

L’iniziativa fa parte del programma di formazione e dialogo che le Scuole Malpighi Renzi promuovono – da tempo – con l’obiettivo di sostenere la sinergia tra scuola e famiglia, nella convinzione che l’educazione sia una sfida comune e un compito collettivo.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
FINALE EMILIA: L’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile grazie a Croce Rossa Italiana
Ott 23, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Sabato 8 novembre tornano i “Cioccolatini della Ricerca” promossi da AIRC.
Ott 23, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
L’Arcivescovo ha nominato i nuovi Vicari Generali ed Episcopali e il Consiglio Episcopale
Ott 23, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca