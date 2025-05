DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE (VICIA FABA L.) NELL’AREA ADIBITA A ORTI URBANI, PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA ISRAELITI

Di Marco Cevolani

Il Sindaco di Cento, in qualità di ‘autorità sanitaria locale’ ha recentemente emanato una ordinanza che vieta la coltivazione fave (Vicia faba L.) nell’area adibita a orti urbani, prospiciente via Israeliti, data la richiesta assunta agli atti del Comune presentata da residente in Cento, affetto da carenza congenita

dell’enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata “Favismo”, con la quale si chiede, a tutela della propria salute, l’emissione di un provvedimento da parte dell’Autorità Sanitaria che vieti la coltivazione delle fave nei terreni adiacenti la propria abitazione sita in Cento ( l’area degli orti urbani rientrante nel raggio di 300 metri dall’abitazione del privato cittadino)

Il favismo è una malattia causata da deficit dell’enzima Glucosio6- FosfatoDeidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche, non solo per l’assunzione per via orale di fave, ma anche per l’inalazione di pollini delle stesse.

