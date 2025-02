Divisione Regionale 1: inizia la fase playoff per la Benedetto 1964

La Benedetto 1964 comincia la sua fase “verde” nel campionato di Divisione Regionale 1 che include le 15 squadre migliori classificate nella regular season. I biancorossi, quarti classificati nel gruppo B di stagione regolare con 12 vittorie su 20 partite, sono inseriti nel gruppo V1 assieme a Piacenza Club (prima del girone A), Budrio (seconda del girone B), Gaetano Scirea Bertinoro (terza nel gruppo C) e Magik Parma (quinta nel gruppo A). Proprio contro i parmigiani inizia la corsa della formazione di coach Gianni Trevisan. Al Palazzetto Padovani, i centesi affrontano la squadra di casa per la prima volta dopo lo scontro playoff di tre stagioni fa, vinto da Magik. La formazione centese della DR1, sponsorizzata da questa stagione da E.ON, farà il suo esordio casalingo nella seconda fase contro Pol. Piacenza Club, una delle avversarie più accreditate del girone alla luce delle 19 vittorie della prima fase. Le partite in casa dei biancorossi sono previste nella palestra Giovannina, casa dei giovani della Benedetto ’64. Saranno le prime due squadre del girone V1 ad avanzare alla griglia playoff con 6 squadre e che prevede 2 promozioni in serie C.

Il calendario completo:

Magik Parma – Benedetto 1964, domenica 2/3 ore 20:30

Benedetto 1964 – Pol. Piacenza Club, venerdì 14/3 ore 21:15

G. Scirea Bertinoro – Benedetto 1964, sabato 22/3 ore 18:30

Budrio – Benedetto 1964, domenica 30/3 ore 18

Benedetto 1964 – Magik Parma, venerdì 4/4 ore 21:15

Pol. Piacenza Club – Benedetto 1964, venerdì 25/4 ore 21:15

Benedetto 1964 – G. Scirea Bertinoro, venerdì 2/5 ore 21:15

Benedetto 1964 – Budrio, venerdì 9/5 ore 21:15

