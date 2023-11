Domenica 12 novembre terza edizione de LA SMARONATA

La ASD Stella Alpina Renazzo, organizza, domenica 12 novembre, la terza edizione de LA SMARONATA, la pedalata sostenibile alla scoperta del territorio centese. Dopo il successo degli anni precedenti, si ripete il momento conviviale su due ruote e più precisamente su qualsiasi mezzo non motorizzato, che permette di conoscere realtà più o meno conosciute dei nostri paesi.

Per questa edizione, sono stati preparati due percorsi, uno di 15km per bambini e uno più lungo di 25km per gli adulti. La Smaronata avrà la sua tradizionale partenza alle ore 8.30 presso il Circolo ANSPI di Renazzo, luogo dove i partecipanti si iscriveranno e partiranno alla volta delle varie tappe e dove ritorneranno per la conclusione della biciclettata per degustare le castagne e il vin brulè. Sarà possibile iscriversi e partire fino alle ore 10.30, per questo è consigliato segnalare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail lasmaronata@gmail.com. Il contributo richiesto è 10 euro mentre è gratis per i bambini fino ai 12 anni d’età.

Il giro intersecherà nell’ordine: la Piazza Ferruccio Lamborghini di Renazzo, Renazzo Pronto Soccorso, il punto di caduta del meteorite di Renazzo, ISA – Istituto Superiore Aplomb Italia e l’Azienda Agricola Biologica Lana di Zucchero, lo scultore Adelfo, la collezione privata di mezzi agricoli d’epoca di Agostino Merighi , l’azienda Artec, l’Oratorio Crocetta, il Giardino degli Alpini, il Parco del Gigante dove l’artista Marco Pellizzola condurrà una visita guidata, la Gipsoteca Vitali e il Museo della Ciclistica Centese, il Cucco, la sede della Protezione Civile di Cento, l’Osservatorio astronomico P. Burgatti con gli amici dell’Associazione Astrofili Centesi, l’atelier dell’artista centese Vasco Fortini, e per finire il Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi.

Per i più tecnologici è già disponibile il file della traccia GPX del percorso al seguente link:

Percorso 15km

https://drive.google.com/file/d/1WnWYVZYHI545ts0D50dyK2YHSlmAE2IP/view?usp=drivesdk



Percorso 25km

https://drive.google.com/file/d/1avJBVRtAiJU-RmFS-YWgxe5y5d7qj0X8/view?usp=drivesdk



Infine, per salvaguardare l’ambiente si consiglia di portarsi da casa una tazza per le castagne ed un bicchiere per il vin brulè, in modo da non utilizzare plastica oppure oggetti monouso.

Tutto il ricavato sarà destinato alle attività rivolte ai bambini della ASD Stella Alpina Renazzo che continua da più di 100 anni a svolgere un ruolo educativo e sociale all’interno della comunità renazzese e non solo.

Per informazioni:

ASD Stella Alpina Renazzo

e-mail: lasmaronata@gmail.com

