DOMENICA 19 MARZO RIPARTE IL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE DI CENTO

Domenica 19 marzo 2023 riprende, dopo la sospensione di due mesi, il mercatino delle Cose Antiche e degli hobbisti di Cento, giunto al sedicesimo anno di svolgimento, che si terrà nelle tradizionali aree di Piazza e Corso Guercino.L’evento, organizzato dalla Proloco di Cento, si svolge ogni terza domenica del mese, possono partecipare come espositori gli hobbisti, in possesso dell’apposito tesserino regionale, gli autori delle opere del proprio ingegno, i commercianti di cose usate o antiche con licenza di commercio ambulante, le associazioni non profit.Appuntamento nel centro storico di Cento dalle ore 8,00 alle 18,30, un occasione per acquistare un dono nel giorno della tradizionale Festa del Papà.

