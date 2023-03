Donna, vita, libertà: un flash-mob a sostegno delle donne

di Anna Zarri

Sabato 11 marzo le classi 5S e 5V dell’IIS “Flli Taddia”, accompagnate dalle professoresse Anna Zarri e Rosanna Armone, hanno partecipato a un flash-mob organizzato in piazza del Guercino dall’associazione Amnesty International. Si è trattato di un momento di sensibilizzazione nei confronti delle donne iraniane e afgane: in piazza è riecheggiato il grido “Donna, vita, libertà”, lo stesso urlo che da mesi centinaia di persone intonano nelle piazze iraniane contro un sistema che calpesta la parità di diritti, incarcerando e uccidendo tutti coloro che manifestano il proprio dissenso. In Iran le proteste sono dilagate in tutto il Paese da quando, nel settembre del 2022, la ventiduenne Mahsa Amini è stata arrestata e uccisa dalla polizia morale per aver violato la legge sull’obbligo dell’hijab, avendolo utilizzato in maniera “impropria”. Da allora soprattutto donne e studenti hanno fatto sentire la propria voce, reagendo a una dittatura che da decenni soffoca parole e pensieri attraverso violenza e discriminazione: si stima che all’oggi siano più di 500 le persone uccise per aver osato sfidare il regime e la sua oppressione. Sabato si è voluto ricordare anche la terribile situazione delle donne afgane, private della loro libertà, torturate e uccise a centinaia da quando i Talebani hanno preso il potere nel 2021.

“Donna, vita, libertà”: un grido che deve essere di tutti per poter finalmente creare un mondo più giusto ed equo.

