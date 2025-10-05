  • Lun. Ott 6th, 2025

DR1: la Benedetto 1964 vince a Correggio

FONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 5, 2025
DR1: la Benedetto ’64 vince all’ultimo secondo a Correggio

 Inizia con una galvanizzante vittoria a fil di sirena il percorso in campionato di una Benedetto 1964 Cento che, al debutto sul difficile campo di Correggio, si presenta all’appuntamento senza gli indisponibili Draghi, Parmeggiani e Salatini, con Franchini in panchina ma soltanto per onor di firma e Sciarabba limitato dalla maschera protettiva ma comunque presente, nonostante la frattura delle ossa nasali riportata nell’amichevole di venerdì scorso coi Giardini Margherita in quel di Medolla. Alla palla a due,

i locali scendono in campo con Mattioli, Saccone, lannelli, Pini e Levinskis, mentre gli ospiti rispondono con Andrea Govoni, Baraldi, Sgargi, Sciarabba e Barbieri. In coda a un primo quarto in cui è la formazione allenata da Gabriele Giuliani a far la partita, ispirata dai canestri di Andrea Govoni, la partita si accende nel momento in cui prima Cento allunga fino al “+11″ (19-30) e poi Correggio rientra e mette la freccia (35-34), grazie prevalentemente a Pini, autore di ben 14 punti nel periodo secondo. Nella ripresa gli ospiti cercano la fuga in due differenti occasioni (49-56 prima e 56-62 poi) ma i locali ricuciono ogni strappo e sembrano mettere le mani sulla partita quando Mattioli sale in cattedra e Pini firma il 74-68, a poco più di un minuto dalla fine, mentre Sciarabba è costretto al cambio per infortunio. Finita? Macché. Tre punti di Sgargi e altrettanti di Andrea Govoni, intervallati da due buone difese dei guerciniani, rimettono tutto in discussione: 74-74. Con 28” da giocare, Correggio avrebbe comunque la palla della vittoria ma la difesa di Cento mura tutto e dopo l’ennesimo recupero Andrea Govoni si beve il campo e va a completare la remuntada con la pennellata che vale il 74-76 finale. Per capitan Enrico Govoni e soci, il ritorno in campo è fissato per le ore 21:15 di venerdi 10 ottobre quando, alla “Giovannina”, riceveranno la Jolly Reggio Emilia, altra ambiziosa compagine che all’esordio ha sconfitto per 99 a 70 quella Castel San Pietro Terme.

PALL CORREGGIO-BENEDETTO 1964 CENTO 74-76

PARZIALI: 15-19, 20-17, 21-20, 18-20.

PALL CORREGGIO: Soncini, Mattioli 22, Saccone 6, Pietri 6, Bartoli NE, Iannelli 5, De Lucia, Iori NE, Cocconi NE, Serli, Pini 22, Levinskis 13. All. Bosi.

BENEDETTO 1964 CENTO: Baraldi 8, Fricatel, Franchini NE, Di Natale, Sgargi 10, Govoni A. 28, Magoni, Govoni E. 9, Lunghini 2, Barbieri 9, Sciarabba 10. All. Giuliani.

Kevin Senatore

